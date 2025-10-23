Trump indulta a Changpeng Zhao, fundador de la empresa de criptomonedas Binance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero, según informó este jueves en exclusiva The Wall Street Journal.

Este indulto llega después de esfuerzos por parte de Zhao para impulsar la empresa de criptomonedas de Trump.

Zhao fue condenado en mayo del pasado año a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero en la empresa. Salió de prisión el pasado mes de septiembre.

El exdirigente se declaró culpable de incumplir las normativas de EEUU contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de consejero delegado y asumió una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Binance ha pasado el último año buscando un indulto para el que fuera su fundador.

Según WSJ, el mandatario firmó el indulto el miércoles porque entiende que, como denuncia el dirigente, ha sido víctima de una persecución política.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, Binance ha sido un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia del presidente.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha firmado varios indultos polémicos, como el de los responsables del asalto del Capitolio en 2021 o el de George Santos, excongresista republicano encarcelado por fraude y robo de identidad.