El Papa y el Rey Carlos III se unen en oración por el cuidado del planeta

El Papa León XIV y el Rey Carlos III de Inglaterra han mostrado este jueves su compromiso con el planeta con una oración ecuménica en la Capilla Sixtina, en el marco de una visita de Estado de los monarcas al Vaticano.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', esta "histórica" celebración --ya que es algo que "no ocurría desde hacía cinco siglos"-- ha tenido lugar tras un encuentro privado de los Reyes de Inglaterra con el Pontífice.

Los Reyes Carlos III de Inglaterra y Camila han llegado al Vaticano a las 10:50 horas, cruzando el Arco de las Campanas. En el Patio de San Dámaso han sido recibidos con todos los honores que acompañan a una visita de Estado y, tras la interpretación del himno británico God Save the King por la banda de la Gendarmería vaticana, y con la Guardia Suiza formada, los monarcas han accedido al Palacio Apostólico.

A continuación, han mantenido una audiencia privada con el Papa, con quien se han intercambiado unas orquídeas, y posteriormente, encuentros paralelos. La reina ha visitado la Capilla Paulina mientras el rey mantenía una conversación con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

La oración ecuménica, celebrada en latín e inglés, ha comenzado a las 12:20 horas y ha sido "un gesto de fraternidad" entre ambas Iglesias y también la concreción del deseo del monarca británico --gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra-- de dotar a su visita de una dimensión espiritual, especialmente en el contexto del Jubileo de la Esperanza.

La visita estaba inicialmente prevista para abril pero se pospuso tras la muerte del Papa Francisco. Además, buscaba subrayar el compromiso compartido entre el rey Carlos y el Papa argentino en la defensa de la creación, a diez años de la publicación de la encíclica Laudato si'.

Diversos cardenales de la Curia Romana y representantes de la comunión anglicana y de la Casa Real han asistido a la oración ecuménica. Según Vatican News, el carácter ecuménico de la ceremonia se ha reflejado entre otros detalles, en el himno inicial, compuesto por san Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia, interpretado en una traducción inglesa de san John Henry Newman, teólogo inglés que fue anglicano durante la mitad de su vida y católico durante la otra.

El Papa León XIV ha estado acompañado por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, el prelado más veterano de la Iglesia de Inglaterra. Junto a los soberanos han participado también el reverendo Rosie Frew, moderador de la Asamblea General de este año; el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales; y el arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, Leo Cushley, en representación del episcopado escocés.

Al término de la celebración, León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra han salido juntos de la Capilla Sixtina, caminando uno al lado del otro, como "símbolo de ese mismo camino de diálogo ecuménico que continúa, aun en medio de las diferencias", según señala el portal oficial del Vaticano.