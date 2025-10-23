El Moulin Rouge recupera la sala histórica donde actuó el artista Mistinguett

El cabaret parisino Moulin Rouge rehabilitará la histórica sala donde actuó la legendaria cantante y actriz francesa Mistinguett en los años 1920, anunció el jueves a AFP su director general.

"Vamos a recuperar este lugar emblemático de la historia del espectáculo, que acogió durante más de diez años las grandes revistas de Mistinguett", explicó Jean-Victor Clerico.

Se trata de un "proyecto de gran envergadura" para el templo parisino del cancán, de un valor estimado de "decenas de millones de euros" y que "se prolongará durante varios años hasta 2030", precisó.

El famoso cabaret, que abrió sus puertas hace 136 años, seguirá acogiendo al público durante la duración de las obras.

"Será también una oportunidad para crear una herramienta escénica de última generación para los próximos espectáculos", añadió Clerico.

La sala Mistinguett , situada en el mismo edificio que el cabaret, a los pies de Montmartre, fue inaugurada en 1924, tras un incendio ocurrido nueve años antes.

En 1929, se transformó en cine y siguió dedicada al séptimo arte hasta la década de 1980, cuando se convirtió en un espacio para eventos y rodajes de programas de televisión.

Mistinguett, que actuó por primera vez en el Moulin Rouge en 1907, fue directora artística del cabaret durante una década con espectáculos legendarios como "Ça, c'est Paris!".