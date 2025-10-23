EEUU felicita nueva primera ministra de Japón y espera fortalecer lazos bilaterales

El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado este miércoles a la líder del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, por haber sido elegida como primera ministra de Japón por el Parlamento a raíz de una coalición de gobierno que le ha convertido en la primera mujer al frente del país asiático.

"Esperamos colaborar con su gobierno para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos y Japón, y alcanzar nuestros objetivos comunes. Juntos, profundizaremos la cooperación, impulsaremos la prosperidad económica y fortaleceremos la seguridad regional", reza un comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

Asimismo, la cartera diplomática ha tenido palabras de agradecimiento para el predecesor de Takaichi, Shigeru Ishiba, que dimitió en medio de su mandato por las derrotas de su partido en las recientes elecciones en Japón, que provocaron que la formación política quedara en minoría en ambas cámaras, dificultando así su capacidad para sacar adelante la legislación.

"También expresamos nuestro agradecimiento al ex primer ministro Shigeru Ishiba por su compromiso de promover una nueva era dorada para las relaciones entre Estados Unidos y Japón, y defender un Indo-Pacífico libre y abierto", continúa la misiva.

Takaichi, quien previamente fue ministra del Interior y quien ha afirmado en varias ocasiones que su inspiración a nivel político es la ex primera ministra Margaret Thatcher, trabajará ahora para conformar el Gobierno antes de la prevista visita al país por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien viajará a Japón para una visita oficial desde el 27 hasta el 29 de octubre.