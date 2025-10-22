EEUU ataca supuesta narcolancha, esta vez frente a costas de Colombia en el Pacífico

El Ejército de EE.UU. atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, según reportan medios este miércoles.

En el ataque, ocurrido en la noche de este martes, murieron dos o tres personas que se encontraban a bordo del navío, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.