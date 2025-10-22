Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EEUU ataca supuesta narcolancha, esta vez frente a costas de Colombia en el Pacífico

En el ataque, ocurrido en la noche de este martes, murieron dos o tres personas que se encontraban a bordo del navío, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

Imagen ilustrativa de lancha.Fuente externa

Agencia EFEWashington, EE.UU.

El Ejército de EE.UU. atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, según reportan medios este miércoles.

