Arrestan a siete personas en España por robar más de 1,000 sillas de restaurantes al aire libre

La policía española ha desmantelado un grupo criminal dedicado a robar asientos. Literalmente.

La Policía Nacional de España dijo este miércoles que arrestó a siete personas sospechosas de robar más de 1,100 sillas que estaban en zonas de aire libre de restaurantes y bares de Madrid y otro municipio cercano en solo dos meses.

El grupo, compuesto por seis hombres y una mujer, trabajaba de noche para robar las sillas en 18 establecimientos diferentes de Madrid y Talavera de la Reina, una ciudad más pequeña al suroeste de la capital, entre agosto y septiembre. El valor estimado de los objetos robados rondaba los 60,000 euros (69,000 dólares), según la policía.

Los sospechosos, que enfrentan cargos de robo y pertenencia a una organización criminal, revendieron las sillas en España, pero también en Marruecos y Rumania, dijo la policía.

En España, muchos restaurantes y bares dejan mesas y sillas, generalmente de metal o plástico duro, al aire libre durante la noche. Las sillas suelen guardarse apiladas y sujetadas con cadenas.