Arrestan a siete personas en España por robar más de 1,000 sillas de restaurantes al aire libre

Los sospechosos, que enfrentan cargos de robo y pertenencia a una organización criminal, revendieron las sillas en España, pero también en Marruecos y Rumania, dijo la policía.

Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España, el 18 de mayo de 2020. sillas

Clientes sentados en la terraza de un bar en Girona, España, el 18 de mayo de 2020.AP

Agencia APEspaña

La policía española ha desmantelado un grupo criminal dedicado a robar asientos. Literalmente.

La Policía Nacional de España dijo este miércoles que arrestó a siete personas sospechosas de robar más de 1,100 sillas que estaban en zonas de aire libre de restaurantes y bares de Madrid y otro municipio cercano en solo dos meses.

El grupo, compuesto por seis hombres y una mujer, trabajaba de noche para robar las sillas en 18 establecimientos diferentes de Madrid y Talavera de la Reina, una ciudad más pequeña al suroeste de la capital, entre agosto y septiembre. El valor estimado de los objetos robados rondaba los 60,000 euros (69,000 dólares), según la policía.

Los sospechosos, que enfrentan cargos de robo y pertenencia a una organización criminal, revendieron las sillas en España, pero también en Marruecos y Rumania, dijo la policía.

En España, muchos restaurantes y bares dejan mesas y sillas, generalmente de metal o plástico duro, al aire libre durante la noche. Las sillas suelen guardarse apiladas y sujetadas con cadenas.

