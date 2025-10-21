Viuda de colombiano muerto en ataque de EEUU dice que le "arrebataron" la vida injustamente

La esposa de un colombiano abatido en el Caribe por Estados Unidos en un ataque contra una supuesta embarcación de tráfico de drogas denunció en entrevista con la AFP que a su marido le "arrebataron" la vida injustamente, pues en realidad era un pescador.

Alejandro Carranza, de 40 años, fue "asesinado" en aguas colombianas en medio del despliegue ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para detener el narcotráfico, dijo el fin de semana el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La viuda, Katerine Hernández, aseguró en la ciudad de Santa Marta que el hombre salió de su casa a pescar en mar abierto. Era un "muchacho de bien". "¿Por qué le fueron a arrebatar la vida así como se la arrebataron?", se cuestiona.