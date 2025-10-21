Trump aplaza la cumbre con Putin en Budapest porque no quiere una "reunión desperdiciada"

El presidente estadounidense, Donald Trump, no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest como había anunciado la semana pasada porque no quiere una "reunión desperdiciada", ante la evidente la falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

"No quiero tener una reunión desperdiciada", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser preguntado sobre la cumbre. "No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa", agregó.

El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre.

Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles.

La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado "grandes progresos".

Al día siguiente Trump recibió en la Casa Blanca al líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

Ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes: Zelenski quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk, Trump quería arrancar nuevas concesiones del ucraniano para anunciar el tramo final de las negociaciones.

- También frustración con Zelenski -

El líder estadounidense aceptó ante periodistas en el Despacho Oval que el conflicto ucraniano no tiene visos de solución a corto plazo.

"Muchas cosas están sucediendo en ese frente bélico. Les diremos en un par de días lo que vamos a hacer", indicó.

Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Donbás, prácticamente bajo entero control ruso, durante las tensas conversaciones del pasado viernes, según informó a AFP un alto funcionario ucraniano.

La fuente agregó que las conversaciones con Trump "no fueron fáciles" y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania parecían estar "prolongándose" y "dando vueltas en círculo".

Trump pidió la semana pasada tanto a Moscú como a Kiev que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio.

Pero cuando se le preguntó si Trump instó a Zelenski a retirarse de las tierras que Ucrania aún controlaba, una de las principales demandas de Putin, el alto funcionario ucraniano dijo a AFP: "Sí, es cierto".

Zelenski salió de la reunión con las manos vacías después de que Trump se negara a anunciar públicamente la entrega de los Tomahawk.

Ucrania considera que el Donbás, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y ha rechazado en muchas ocasiones la idea de cederlo.

Los líderes europeos también rechazan la idea de que Ucrania ceda territorio, y apoyan en su lugar la propuesta de que los combates se congelen en las líneas del frente actuales.

En una declaración conjunta publicada el martes, líderes como Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia y Keir Starmer de Gran Bretaña advirtieron que Rusia no estaba "comprometida seriamente con la paz".