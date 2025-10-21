Trump dice que los aliados en Oriente Medio están listos para "poner en orden a Hamás"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que las naciones aliadas en Oriente Medio están listas para enviar tropas a Gaza para confrontar a Hamás si el movimiento islamista palestino persiste en sus presuntas violaciones del plan de paz.

"Muchos de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Oriente Medio, y áreas alrededor de Oriente Medio, me han informado explícita y claramente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a solicitud mía, de entrar en GAZA con una gran fuerza para 'poner en orden a Hamás' si Hamás continúa actuando mal", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación se produjo en pleno viaje del vicepresidente, JD Vance, a Israel, para apoyar las gestiones de dos importantes enviados especiales de Trump para apuntalar el plan de paz después de un ataque de Hamás contra tropas israelíes.

"¡TODAVÍA NO!", declaró Trump en su mensaje en Truth Social, en alusión a las supuestas solicitudes de Israel y otros países vecinos para entrar en Gaza.

"Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamás será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL!", advirtió.