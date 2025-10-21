Álvaro Uribe es absuelto tras condena por soborno y fraude procesal

La justicia de Colombia revocó el martes una condena contra el expresidente Álvaro Uribe por sobornar testigos en un entramado sobre su relación con grupos paramilitares antiguerrilla.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

El juez de un tribunal de Bogotá revocó la condena por soborno y un caso de fraude procesal, aunque aún no se ha referido a la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria. La contraparte todavía puede quemar un último cartucho con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.