El 64,7 % de la población mundial vive en países que vulneran la libertad religiosa

El 64,7 % de la población mundial, alrededor de 5.400 millones de personas, viven en países donde se vulnera el derecho a la libertad religiosa, según el 'Informe de Libertad Religiosa en el Mundo' elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), presentado este martes en Roma.

El documento, que analiza datos desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, señala que en 62 de los 196 países evaluados se producen violaciones sistemáticas a la libertad religiosa, con un empeoramiento en el 75 % de ellos respecto al último informe de 2023.

Solo Kazajistán y Sri Lanka mostraron mejoras en este ámbito.

En total, 24 países están clasificados como naciones donde se violenta repetidamente y de forma grave la libertad religiosa, afectando a unos 4.100 millones de personas. Entre ellos figuran países como China, Irán, Nicaragua y Eritrea.

Además, 38 países presentan situaciones de discriminación religiosa, en los que 1.300 millones de personas, es decir, el 17,3 % de la población mundial, enfrentan obstáculos legales o sociales para practicar libremente su fe.

Entre estos países se incluyen México, Cuba, Haití, Venezuela, Egipto, Etiopía, Turquía y Vietnam, donde si bien no se reporta represión violenta, las restricciones sistemáticas llevan a la marginación y desigualdad legal de comunidades religiosas.

Por último, 24 países se encuentran en observación con la asociación, pendiente de la evolución de la situación.

Tal y como sucedía hace dos años, África, Oriente Medio y Asia continúan siendo las regiones más afectadas por estas situaciones.

El autoritarismo se confirma como la principal amenaza para esta libertad, con países como China, Irán, Eritrea y Nicaragua donde "el Estado reprime la religión mediante vigilancia exhaustiva, normas restrictivas y la represión del disenso religioso".

"El gobierno autoritario es uno de los principales factores de persecución en 19 países y constituye la base de los modelos de discriminación en otros 33", se señala en el documento.

Además, el informe alerta de la creciente violencia yihadista:"En 15 países, el extremismo religioso representa uno de los principales factores de persecución, mientras que en otros 10 contribuye a formas de discriminación. Desde el Sahel hasta Pakistán, redes yihadistas descentralizadas atacan tanto a cristianos como a musulmanes que rechazan la ideología extremista".

También el nacionalismo religioso, en países como India y Myanmar, alimenta "exclusiones y persecuciones sistemáticas", mientras que la migración forzada a causa de la persecución religiosa sigue aumentando, afectando especialmente a comunidades en Nigeria, Sudán y la región del Sahel.

En el documento, ACN denuncia también que la libertad religiosa es cada vez más "una víctima colateral de los conflictos" y que un número creciente de comunidades religiosas sufre consecuencias "directas" de conflictos armados.

"Guerras como las que están en curso en Ucrania, Sudán, Myanmar, Gaza y Nagorno-Karabaj han provocado desplazamientos masivos, el cierre de iglesias y ataques dirigidos contra comunidades religiosas, agravando la erosión de la libertad de credo", se detalla.

Asimismo, en el informe ACN denuncia el incremento de crímenes de odio antisemitas y antiislámicos en Europa y América, así como de ataques anticristianos en Occidente.

En este sentido, advierte de que, tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y el conflicto en Gaza, se registró "un fuerte aumento de actos antisemitas y antiislámicos en Europa, Norteamérica y América Latina".

Y añade que: "en muchos contextos, las respuestas gubernamentales han parecido insuficientes, alimentando temores e inseguridad en las comunidades religiosas".

"En Francia, los actos antisemitas crecieron un 1.000 por ciento y los crímenes de odio contra musulmanes un 29 por ciento. En Alemania, los delitos relacionados con el conflicto alcanzaron la cifra de 4.369, frente a solo 61 en 2022", se detalla.

Además, durante la presentación del informe en Roma, ACN lanzó una petición global de recogida de firmas bajo el lema 'Protege el Derecho a Creer: Un Llamado Mundial por la Libertad Religiosa'.