Tras encuentro con Trump, Argentina oficializa financiamiento de EEUU por 20,000 millones de dólares

Argentina oficializó este lunes una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos mediante un swap (intercambio de divisas), como parte de un acuerdo de estabilización cambiaria, informó el Banco Central.

El anuncio tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino y a días de unas cruciales elecciones legislativas para el presidente ultraliberal Javier Milei el 26 de octubre.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo la entidad monetaria en un comunicado compartido a la prensa.

El gobierno estadounidense también le prometió a su aliado Milei 20.000 millones de dólares más en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados siempre que consiga un buen resultado electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su ayuda a Argentina: "No tienen dinero (...) están luchando muy duro para sobrevivir", dijo el domingo frente a la prensa.