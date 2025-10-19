Tres heridos por tiroteo en Universidad Estatal de Oklahoma

Un altercado en una fiesta privada fuera del campus degeneró en un tiroteo afuera de una residencia de la Universidad Estatal de Oklahoma la madrugada del domingo, hiriendo a tres personas, incluyendo a un estudiante, informó la policía universitaria.

Dos víctimas fueron hospitalizadas en condición estable después de una cirugía y la tercera fue tratada y dada de alta, indicó el jefe de policía de la universidad, Michael Beckner, a los periodistas.

No se han realizado arrestos, pero Beckner declaró que la policía tiene "algunas pistas sólidas" y está pidiendo la ayuda del público. Los investigadores no creen que haya una amenaza continua para el campus o el público.

El tiroteo estalló en un pasillo exterior de los apartamentos estudiantiles Carreker East y se extendió a un estacionamiento y una calle cercana tras un "desacuerdo entre varias personas" en la fiesta, señaló Beckner.

Los policías respondieron al reporte de que una persona colapsó de sus heridas en un McDonald's, y al recibir reportes de disparos en el campus, sostuvo el comandante policial.

Cuando los policías llegaron al campus alrededor de las 3:40 de la mañana, no quedaban víctimas en la escena.

Los agentes aseguraron el área y llevaron a unas 20 personas presentes a un lugar seguro para su seguridad y para comenzar las entrevistas, aseguró el comandante policial.

La universidad está ubicada en la ciudad de Stillwater, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al noreste de Oklahoma City.