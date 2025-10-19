Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

VATICANO 

El papa canoniza a los dos primeros santos venezolanos

El papa León XIV canonizó este domingo al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos.

Mural que representa a la hermana venezolana María (izq.) y al médico venezolano José Gregorio Hernández en una calle del barrio La Pastora de Caracas, el 18 de octubre de 2025.AFP

Agencia AFPCiudad del Vaticano, Santa Sede

Con el repicar de campanas de fondo en la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó este domingo al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos.

El pontífice estadounidense y peruano también canonizó al antiguo "sacerdote satánico" italiano Bartolo Longo; el primer santo de Papúa Nueva Guinea, Peter To Rot; el obispo armenio Ignazio Choukrallah Maloyan, y las monjas italianas Vincenza Maria Poloni y Maria Troncatti.

