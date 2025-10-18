Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

cOSTA rICA

Policía de Costa Rica detiene a dos sujetos requeridos por la DEA por narcotráfico

Se le acusa de ser miembros de una organización narcotraficante con sede en Golfito, Costa Rica, la cual, entre los años 2017 y 2020 se le achaca el haber traficado cocaína a través de medios marítimos

En esta foto de archivo del 13 de junio de 2016 se muestra a agentes de la Administración de Control de Drogas en Florida.

En esta foto de archivo del 13 de junio de 2016 se muestra a agentes de la Administración de Control de Drogas en Florida. (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)(Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFE

Dos costarricenses requeridos por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos por el delito de tráfico internacional de drogas fueron detenidos, informó este sábado el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.

En un operativo policial ejecutado en la zona sur costarricense, oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), detuvieron a un oficial de la Fuerza Pública y a otro hombre, para que sean extraditados a los Estados Unidos.

"Se le acusa de ser miembros de una organización narcotraficante con sede en Golfito, Costa Rica, la cual, entre los años 2017 y 2020 se le achaca el haber traficado cocaína a través de medios marítimos, aéreos y terrestres desde Colombia a través de Costa Rica hasta México para su introducción a suelo norteamericano", cita la orden de arresto del Tribunal de distrito Sur de California, Estados Unidos.

Según el ministerio, los hombres identificados como Corella Amador, conocido como Rojo, y Cordero Obregón, alias Candado o Gordo, estaban siendo investigadas por la DEA en coordinación con la PCD, ya que, presuntamente, están vinculadas a delitos por tráfico internacional de drogas.

Tags relacionados