Al menos diecisiete muertos y una veintena de heridos en un accidente de autobús en Brasil

Al menos diecisiete personas murieron y alrededor de una veintena resultó herida en un accidente de un autobús turístico en una carretera del estado brasileño de Pernambuco, en el noreste del país, informaron este sábado fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, señaló la Policía de Carreteras Federal en una nota.

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la vía para finalmente impactar con un banco de arena y volcar.

En el autobús viajaban cerca de 40 personas, a pesar de que en la lista de pasajeros solo constaban 32.

De los 17 fallecidos, once eran mujeres y cuatro, hombres. El género de los otros dos óbitos no se ha divulgado hasta el momento.

Al menos otras 18 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región.

El conductor tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría, donde declaró que un fallo en los frenos del autobús provocó el accidente.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el autobús viajaba con destino al municipio de Brumado, en el estado de Bahía, también en la empobrecida región noreste del país.

La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó lo sucedido y expresó su "más sentido pésame y solidaridad en este momento de profundo dolor".

"Con profunda tristeza me enteré del grave accidente que sufrió un autobús turístico en la carretera BR-423, en la región rural de Pernambuco, que se cobró la vida de al menos 17 personas y dejó heridas a otras", señaló el mandatario en sus redes sociales.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, de visita oficial en China, dijo que, "incluso desde la distancia", monitorea la situación.

"Los equipos están trabajando para ayudar a quienes lo necesiten", aseguró.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el "gravísimo accidente" y manifestó su solidaridad a las familias de las víctimas, entre las cuales hay nacidos en ese estado.

"Estoy atento a las necesidades de los heridos y sus familias, y pongo a disposición mi Gobierno para colaborar con las autoridades de Pernambuco en todo lo necesario", señaló.

Rodrigues informó después que movilizó a su Secretaría de Salud, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Técnica para brindar auxilio e identificar a las víctimas.