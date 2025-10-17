Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El príncipe Andrés anuncia que dejará todos sus títulos reales

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

El Príncipe Andrés de Gran Bretaña parte después de asistir a un servicio de Acción de Gracias por la vida de la Reina Isabel II, en la Catedral de St Giles, en Edimburgo, el 12 de septiembre de 2022. Foto: Pablo Ellis/AFP.

Agencia EFELondres

