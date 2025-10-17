Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU. ataca a un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

Donald Trump fue el artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEWashington 

"Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga", dijo Trump al ser preguntado por la última operación del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. 

