Trump anuncia reunión con Putin en Budapest para hablar sobre la guerra con Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, en Budapest, sin precisar fecha, tras una conversación telefónica durante la cual "se han hecho grandes progresos".

El presidente estadounidense hizo este anuncio en vísperas de un encuentro con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, que llega a Washington con la esperanza de que le proporcione misiles Tomahawk a pesar de las amenazas de Moscú.

"Hemos decidido que la próxima semana se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de Estados Unidos", en un lugar aún por definir, escribió Donald Trump en Truth Social.

"Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", añadió el mandatario estadounidense.

Su último encuentro con el líder del Kremlin se remonta al 15 de agosto, en una base militar en Alaska. Esa cumbre no se desembocó en ninguna perspectiva concreta de resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Misiles Tomahawk

Los misiles estadounidenses Tomahawk permitirían a Ucrania atacar en lo profundo del territorio ruso, y Moscú ya ha advertido que el envío de esas armas a Kiev constituiría una "escalada".

Mientras Rusia multiplica los ataques contra infraestructuras energéticas en Ucrania, el Tomahawk será el "tema principal" del encuentro con Donald Trump el viernes, dijo el jueves a la AFP un alto responsable ucraniano.

También mencionaron los sistemas de defensa antiaérea Patriot, ante el temor de los ucranianos de afrontar el invierno sin luz ni calefacción.

Hasta ahora, el presidente estadounidense ha dejado en suspenso sus intenciones.

"Ucrania quiere pasar al ataque, voy a tomar una decisión al respecto", declaró el miércoles.

El domingo, consideró que el uso de los Tomahawk por parte de Ucrania sería "un nuevo paso agresivo".

Vladimir Putin, por su parte, advirtió que la entrega de esos misiles afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.

Ataques rusos

Durante la noche del miércoles al jueves, Rusia lanzó una serie de 320 drones y 37 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que señaló que 283 drones y cinco misiles fueron derribados.

Para hacer frente a esos ataques masivos, los ucranianos quieren reforzar la eficacia de sus defensas antiaéreas.

El encuentro entre Trump y Zelenski podría aclarar el rumbo a seguir del voluble presidente estadounidense.

Recientemente, había afirmado, para sorpresa general, que Ucrania podría ganar el conflicto, elogiando la resistencia mostrada desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Pero algunos observadores estiman que esos elogios podrían reflejar la intención del presidente estadounidense de desentenderse del conflicto y dejar que siga su curso.

El dirigente republicano, que presume de haber mantenido siempre una excelente relación con el presidente ruso, ha cambiado ligeramente de tono en los últimos tiempos al declararse "muy decepcionado" de Putin.

Sin embargo, no ha ejercido una presión significativa sobre Rusia desde su regreso al poder.

"Vladimir Putin simplemente no quiere poner fin a esta guerra", afirmó Donald Trump el martes.