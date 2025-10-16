Sector ultraortodoxo del gobierno israelí pide parar la tregua si no devuelven los cuerpos

El partido ultraortodoxo Shas, parte de la coalición que conforma el Gobierno israelí, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que detenga "inmediatamente" el acuerdo con Hamás, se cierren los pasos a Gaza y se impida la entrada de ayuda hasta que Hamás no devuelva los cuerpos de todos los rehenes.

"Exijo al primer ministro y al gobierno detener inmediatamente cada parte del acuerdo con Hamás, incluida la apertura del cruce de Rafah, la introducción de ayuda y cualquier acción derivada de ello, hasta que Hamás nos devuelva a los muertos y coopere con total seriedad en esta cuestión", dijo en X el presidente de Shas y actual ministro de Interior y Salud, Aryeh Deryi.

El partido ultraortodoxo se une así a la petición de los familiares de los rehenes que pidieron este jueves al Gobierno israelí suspender la implementación de las etapas restantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza mientras Hamás "siga violando el acuerdo y mantenga cautivos a 19 rehenes", todos ya fallecidos.

"Tras el regreso de tan solo dos rehenes fallecidos anoche, con 19 aún retenidos en Gaza, las familias de los rehenes lanzan un claro llamado: Hamás debe cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo", detalló el Foro de Familias de los Rehenes y de Desaparecidos en un comunicado.

Gaza recibe nuevos restos de palestinos entregados por Israel Lea también

Hamás entregó anoche otros dos cuerpos que el Instituto Forense israelí ha confirmado se corresponden con algunos de los 21 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

Se suman a los siete cadáveres de cautivos entregados desde la firma del acuerdo con Israel; todos los que la organización islamista asegura que ha sido capaz de preservar tras dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino.

Hamás expresó ayer en un comunicado en sus canales oficiales que necesita ayuda para localizar los cuerpos restantes debido a la extrema destrucción y escombros en la franja.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya habían advertido de que la entrega de todos los cadáveres "podría llevar mucho más tiempo" del esperado ya que "pueden estar bajo los escombros, considerando la intensidad del conflicto".

El Ministerio de Salud gazatí estima que además de los más de 67.900 muertos contabilizados, unas 10.000 personas pueden seguir sepultadas.