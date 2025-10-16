Presidente de Panamá José Raúl Mulino, confirma asistencia a la Cumbre de las Américas en Punta Cana

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo diciembre en Punta Cana, República Dominicana, bajo el lema 'Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida'.

"Sí voy a ir a Punta Cana", se limitó a señalar el gobernante panameño al ser preguntado sobre su asistencia a la cita, organizada por la OEA, durante su conferencia de prensa semanal.

La X Cumbre de las Américas se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana. El Gobierno dominicano anunció el pasado 30 de septiembre su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro (...) frente al contexto actual de polarización política".

Estos tres países, "por diversas razones, han decidido no formar parte" de la OEA y "tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas", recordó la Cancillería dominicana en su comunicado del pasado 30 de septiembre.

Nicaragua abandonó definitivamente la OEA en noviembre de 2023, al cumplirse dos años desde que el presidente Daniel Ortega activó el proceso para salir del organismo por el rechazo de la organización a los comicios en los que fue reelegido.

Cuba fue expulsada en 1962, mientras que la pertenencia de Venezuela sigue en disputa, dado que el Nicolás Maduro inició en 2017 el proceso para salir del organismo, pero la OEA dejó de reconocer a su Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su colega de Colombia, Gustavo Petro, anunciaron que no asistirán a la Cumbre por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita