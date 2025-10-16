Lo que tienes que saber sobre la amenaza de Trump de retirar los partidos del Mundial de Boston

El presidente Donald Trump ha amenazado con trasladar los partidos del Mundial que se jugarán el próximo año a los suburbios de Boston, tras insinuar que partes de la ciudad han sido "tomadas" por los disturbios.

Foxborough, Massachusetts, sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL y a unos 48 kilómetros de Boston, albergará partidos mientras Estados Unidos es coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Canadá. A Trump le preguntaron sobre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, una demócrata a la que calificó de "inteligente" pero de "izquierda radical".

"Podríamos retirarlos", dijo Trump sobre los partidos del Mundial. "Quiero a la gente de Boston y sé que las entradas están agotadas. Pero su alcaldesa no es buena".

Repitió esas amenazas el miércoles.

¿Puede Trump retirar los partidos del Mundial? Trump ha sugerido previamente que podría declarar ciudades "no seguras" para el torneo de fútbol de 104 partidos y modificar un plan detallado de organización que la FIFA confirmó en 2022. Este incluye partidos en estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Las sedes de la Copa Mundial no dependen de Trump. Las 11 ciudades estadounidenses —más tres en México y dos en Canadá— tienen contrato con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para realizar cambios en los ocho meses previos al inicio del torneo el 11 de junio.

"Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", declaró el vicepresidente del organismo rector del fútbol, Victor Montagliani, a principios de este mes en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

La organización pareció suavizar un poco su postura el miércoles, afirmando en un comunicado que "la seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA a nivel mundial" y señalando que las precauciones son "obviamente responsabilidad de los gobiernos, y ellos deciden qué es lo mejor para la seguridad pública". "Esperamos que cada una de nuestras 16 ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito y cumplir con todos los requisitos necesarios", añadió el comunicado de la FIFA.

Trump ha insistido en que "si alguien hace un mal trabajo y percibo que hay condiciones inseguras, llamaré a Gianni, el director de la FIFA, que es fenomenal, y le diré: 'Mudémonos a otra sede', y lo harán".

El presidente se refería al director de la FIFA, Gianni Infantino, un aliado cercano. Trump afirmó que a Infantino "no le encantaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad".

En un podcast local el miércoles, Wu cuestionó cómo Trump podría cancelar los juegos a menos de un año de su celebración. Aseguró que casi todo está "bloqueado por contrato", por lo que ninguna persona, "ni siquiera viviendo en la Casa Blanca, puede revertirlo".

"No hay posibilidad de cancelar los partidos de la Copa Mundial", afirmó Wu. "No hay ninguna amenaza real al decir que las ciudades son tan inseguras que no pueden albergar los juegos". Copa Mundial en Massachusetts

Entre los siete partidos que se disputarán en el Estadio Gillette, en Foxborough, un suburbio de Boston, se encontrarán cinco de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final el 9 de julio de 2026. La noticia de tantos partidos importantes sorprendió a los organizadores locales.

"Cuanto más avanzado el torneo, más atención hay", declaró Mike Loynd, director del comité organizador de la Copa Mundial de Boston, cuando se anunció el calendario el año pasado. "Para nosotros, es simplemente una cuestión de emoción... Para nosotros, es un calendario perfecto. No creo que la FIFA pudiera haberlo hecho mejor".

Se espera que el torneo genere un impacto económico local de 1.100 millones de dólares, cree más de 5.000 empleos y genere más de 60 millones de dólares en ingresos fiscales en toda la región, según los organizadores. También esperan que más de 2 millones de visitantes lleguen a Nueva Inglaterra durante los 39 días que dura el torneo. Conexión con Robert Kraft

El Estadio Gillette es operado por Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la Major League Soccer.

Kraft fue presidente honorario de la United Bid para ayudar a traer la Copa Mundial de vuelta a Estados Unidos. En una entrevista de 2024 en "The Breakfast Club", se describió como un "amigo social" de Trump desde la década de 1990, poco después de que este comprara a los Patriots. En esa entrevista, afirmó que la única donación que le había hecho a Trump fue una "importante donación para su investidura" tras su elección en 2016.

Sin embargo, Kraft también le regaló al presidente un anillo del Super Bowl con incrustaciones de diamantes durante su primer mandato, después de que los Patriots ganaran el campeonato de la NFL para culminar la temporada 2016. Los presidentes en funciones suelen recibir regalos de equipos deportivos durante las visitas de celebración a la Casa Blanca (una camiseta personalizada es lo habitual), pero Kraft también le regaló un anillo a Trump, según confirmó el equipo en aquel momento. Tras la visita del equipo en abril de 2017, Kraft decidió encargar un anillo para Trump para que tuviera algo especial que exhibir en su biblioteca presidencial, según informó el equipo. Sin embargo, Kraft declaró en esa misma entrevista de 2024 en "Breakfast Club" que no había hablado con Trump desde el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump ataca a Boston

Boston y su alcalde han sido blanco frecuente de la administración Trump durante gran parte del año.

Trump y sus aliados han centrado sus ataques en las llamadas políticas de ciudad santuario de la ciudad y en el grado en que la policía debería apoyar las deportaciones. En septiembre, la administración Trump demandó a la ciudad, argumentando que sus políticas de ciudad santuario son ilegales según la ley federal y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos para hacerlo en Chicago y Portland, Oregón, han desatado litigios. Líderes demócratas y republicanos de Massachusetts se han opuesto al despliegue de la Guardia Nacional en Boston, y Wu, quien se postula sin oposición para la reelección, a menudo cita las bajas tasas de criminalidad históricas de la ciudad.

Wu destaca el hecho de que la violencia armada cayó al nivel más bajo registrado en su primer año en el cargo y ha seguido disminuyendo. La ciudad registró un número históricamente bajo de homicidios en 2024 con 24, pero la ciudad ha superado ese número hasta ahora en 2025 con 27, dijo el departamento de policía.