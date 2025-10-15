Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Gaza recibe nuevos restos de palestinos entregados por Israel

En virtud del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamás le entregue.

Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, tras ser transportados en vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. Según el acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente estadounidense, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara.

Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. AFP

Israel devolvió el miércoles a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás.

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

