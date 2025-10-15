Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Avión en que viajaba secretario de Defensa de EEUU aterriza de emergencia en Reino Unido

Hegseth regresaba a Estados Unidos de Bruselas, tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, cuando su avión realizó un aterrizaje no programado, dijo un portavoz del Pentágono, sin precisar el lugar.

El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia.Getty Images via AFP

El Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia.Getty Images via AFP

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

Un avión en el que viajaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo el miércoles un aterrizaje de emergencia en Gran Bretaña debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave.

"El avión aterrizó con procedimientos estándares y las personas a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo", dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell, en redes sociales.

"Todo bien. Gracias a Dios. Continuamos con la misión", respondió Hegseth.

En la reunión de la OTAN, Hegseth pidió que los países miembro contrubuir con más ayuda militar para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

