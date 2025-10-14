Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le dice que es un "gran líder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó sonriente este martes a su homólogo argentino, Javier Milei, al que calificó de "gran líder", en la primera visita oficial del latinoamericano a la Casa Blanca.

"Queremos (al pueblo de Argentina) Estamos aquí para apoyarlos. Tienen a un gran líder", dijo Trump al estrechar la mano a Milei, que llega a EE.UU. días después de que Washington extendiera la mano para reflotar la economía argentina.