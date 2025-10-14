María Corina Machado dice que podrá recoger el Nobel en Oslo si Maduro deja el poder

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo este lunes que solo podrá viajar en diciembre a Oslo (Noruega), a recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el viernes, si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deja de estar en el poder.

Según aseguró la opositora en una entrevista con el diario noruego 'Dagens Naeringsliv', recogida este lunes por la agencia de noticias de Noruega 'NTB', para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico, "Venezuela debe ser libre".

"Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", respondió Machado al periódico noruego.

"He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano" por su futuro, añadió la dirigente política.

El viernes, María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Machado aseguró este domingo que haber recibido el galardón "tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen", que se "da cuenta", añadió, de que el "mundo entero legitima" la lucha opositora mientras Maduro "está absolutamente aislado y tiene los días contados".

Desde 2024, Machado reclama lo que insiste fue la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, en las presidenciales del 28 de julio de ese año.

Según ella y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el ganador de esta contienda, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó mandatario reelecto a Maduro.