Mali impone deposito de hasta US$ 10,000 a turistas y empresarios de EEUU

Mali anunció que aplicará medidas de reciprocidad con Estados Unidos y exigirá un depósito de entre 5,000 y 10,000 dólares a los ciudadanos estadounidenses que solicitan un visado para un viaje de negocios o de turismo en el país africano.

En un comunicado, el Ministerio maliense de Exteriores lamentó "la decisión unilateral" del gobierno estadounidense de imponer este depósito sobre los ciudadanos malienses que se aplicará a partir del 23 de octubre.

"En aplicación de reciprocidad, Mali decide instaurar un programa de visado idéntico, imponiendo a los ciudadanos estadounidenses las mismas condiciones y exigencias que se aplican a los ciudadanos malienses", se lee en la nota.

La misma fuente reafirmó el compromiso del gobierno maliense a "promover las relaciones de cooperación fructíferas con Estados Unidos en el marco del diálogo y el respeto mutuo".

Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil.