Júbilo, alegría y bailes: El panorama en Israel tras liberación de rehenes

“Es un día de júbilo, es un día de alegría, la gente bailando en las calles, las familias desbordadas”, son las palabras que describen las emociones y el sentimiento que se vive en Israel en las primeras horas del acuerdo de paz con Hamás con la entrega de 20 rehenes israelíes con vida.

“Después de dos años de guerra existencial Israel cumple con su promesa, traer a casa nuestros rehenes, hoy vemos materializada nuestra determinación que es el retorno de nuestros hijos e hijas que estaban secuestrados”, manifestó el vocero de las Fuerzas de Defensas de Israel para la prensa hispanohablante, Roni Kaplan al conversar con LISTÍN DIARIO.

Este regreso, después de 738 días, se enmarca en momentos de la fiesta del Simjat Torah, corolario de las altas fiestas judías, momento de felicidad y regocijo en Israel, donde realizan desfiles, danzas y cantos, que se combina con el retorno de los rehenes, todos hombres.

“El hecho de que hayan regresado con sus familias, a sus hogares, a su país luego de esta masacre atroz y hayan regresado con vida es para nosotros una obligación, una responsabilidad pero también una emoción enorme”, dijo Kaplan.

Detalló que el protocolo de entrega en la primera fase consiste en que Hamas traslade los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quienes posteriormente los entregan a las fuerzas israelíes en Gaza.

“Nuestras fuerzas salen de Gaza con ellos a la zona israelí aledaña a Gaza, allí se encuentran con su familia nuclear y de allí se van en helicóptero hacia tres hospitales en el centro del país donde se encuentran con la familia ampliada y con amigos”, explicó.

Los 20 rehenes fueron trasladados a tres hospitales en el centro de Israel, donde recibieron los primeros chequeos médicos y psicológicos, última parte más prologada, puesto las secuelas emocionales pueden ser de por vida.

Se espera que luego retornen a sus hogares, sin embargo, Roni Kaplan señaló que muchas de las casas quedaron reducidas a cenizas en kibutz de Nir Oz, ciudad de donde son muchos de los liberados por Hamas.

“Muchas veces van hacia sitios donde el gobierno le dio apartamentos y casas que tuvieron que salir de sus casas y todavía esos kibutznik están desplazados”, expresó el vocero.

Las expectativas de que el acuerdo de paz se prolongue en el tiempo, son altas. Israel ve este 13 de octubre como el comienzo de la sanación como un medio oriente diferente, más seguro y esperanzador.

“Los gazaties celebran el fin del régimen de Hamas, porque también todos ellos están mejor sin Hamas, Israel no busca territorio, ganar, conquistar territorio, Israel busca seguridad y vamos a garantizar esa seguridad para nuestra población, estamos preparados, estamos siempre listos y vamos a siempre honrar el valor de la vida”, dijo.

El acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún se encuentra en fase inicial y se espera que en los próximos días continúen las entregas de los 28 rehenes sin vida restantes, aunque no se ha precisado cuando será.

Asimismo, como parte del acuerdo Israel debe excarcelar prisioneros palestinos, de los cuales liberó cerca de 2,000 hasta primeras horas de este lunes, de los que 250 cumplían condenas por delitos relacionados a terrorismo.

Roni Kaplan manifestó que las fuerzas militares israelíes se encuentran “absolutamente comprometidos” con el acuerdo mientras Hamas lo siga cumpliendo, por lo que se irán retirando conforma a las directrices políticas recibidas.

“En este momento nosotros estamos en lo que es la línea amarilla dentro de la Franja de Gaza, nuestras fuerzas mantienen posiciones defensivas a lo largo de esta línea y en este momento la seguridad de nuestras tropas sigue siendo nuestra prioridad máxima”, agregó.

El reencuentro de rehenes israelíes con sus familias tras alto al fuego en Gaza Lea también

La guerra

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron tomadas como rehenes.

En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67,000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

El número de muertos crecerá a medida que se saquen cuerpos de los escombros antes inaccesibles por los combates.

La guerra ha destruido grandes extensiones de Gaza y ha desplazado alrededor del 90% de sus dos millones de residentes. También ha desencadenado otros conflictos en la región, ha provocado protestas en todo el mundo y ha llevado a acusaciones de genocidio que Israel niega.