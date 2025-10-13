Trump viaja al Medio Oriente para celebrar acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás

El presidente Donald Trump viajó el domingo a Israel y Egipto para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas e instar a los aliados de Medio Oriente a aprovechar la oportunidad de construir una paz duradera en la volátil región.

Es un momento frágil con Israel y Hamas solo en las primeras etapas de implementación de la primera fase del acuerdo de Trump diseñado para poner fin permanentemente a la guerra provocada por el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de militantes liderados por Hamas.

Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar el Medio Oriente y restablecer las tensas relaciones entre Israel y sus vecinos árabes.

Es un momento, dice el presidente republicano, que ha sido ayudado por el apoyo de su administración a la aniquilación de Israel de los representantes iraníes, incluidos Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano.

"Muy emocionado por este momento", dijo Trump a los periodistas antes de que despegara el Air Force One.

Dijo que muchas personas tanto en Israel como en los países árabes estaban "aplaudiendo" el acuerdo, y agregó que "todos están asombrados y emocionados y vamos a pasar un tiempo increíble".

La Casa Blanca dice que el impulso también está aumentando porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un enfoque renovado en la resolución del conflicto israelí-palestino más amplio de décadas y, en algunos casos, en la profundización de las relaciones con Estados Unidos.

Los comentarios de Trump cuando comenzó el viaje lo siguieron diciendo el viernes que "creo que van a tener un éxito tremendo y Gaza va a ser reconstruida" y que "tienen algunos países muy ricos, como saben, allí. Se necesitaría una pequeña fracción de su riqueza para hacer eso. Y creo que quieren hacerlo".

Un punto tenue en el acuerdo

La primera fase del acuerdo de alto el fuego exige la liberación de los últimos 48 rehenes retenidos por Hamas, incluidos unos 20 que se cree que están vivos; la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel; un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza; y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

Las tropas israelíes terminaron el viernes de retirarse de partes de Gaza, lo que desencadenó una cuenta regresiva de 72 horas bajo el acuerdo para que Hamas libere a los rehenes israelíes, potencialmente mientras Trump está en el terreno allí. Dijo que esperaba que su regreso se completara el lunes o martes.

Trump visitará Israel primero para reunirse con las familias de los rehenes y dirigirse a la Knesset, o parlamento, un honor otorgado por última vez al presidente George W. Bush durante una visita en 2008. El vicepresidente JD Vance dijo el domingo que es probable que Trump también se reúna con rehenes recién liberados.

"Toco madera, pero nos sentimos muy seguros de que los rehenes serán liberados y este presidente viajará a Medio Oriente, probablemente esta noche, para conocerlos y saludarlos en persona", dijo Vance al programa "Face the Nation" de CBS.

Trump luego se detiene en Egipto, donde él y el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi encabezarán una cumbre en Sharm el-Sheikh con líderes de más de 20 países sobre la paz en Gaza y el Medio Oriente en general.

Es una tregua tenue y no está claro si las partes han llegado a algún acuerdo sobre el gobierno de posguerra de Gaza, la reconstrucción del territorio y la demanda de Israel de que Hamas se desarme. Las negociaciones sobre esos temas podrían romperse, e Israel ha insinuado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.

"Creo que las posibilidades de que (Hamas) se desarme, ya sabes, son bastante cercanas a cero", dijo H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, en un evento organizado por la Fundación para la Defensa de las Democracias el jueves. Dijo que pensaba que lo que probablemente sucedería en los próximos meses es que el ejército israelí "tendrá que destruirlos".

Israel continúa gobernando a millones de palestinos sin derechos básicos mientras los asentamientos se expanden rápidamente en la Cisjordania ocupada. A pesar del creciente reconocimiento internacional, el estado palestino parece extremadamente remoto debido a la oposición y las acciones de Israel sobre el terreno.

La guerra ha dejado a Israel aislado internacionalmente y enfrentando acusaciones de genocidio, que niega. Las órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa están vigentes, y el tribunal más alto de las Naciones Unidas está considerando las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica.

Hamas ha sido diezmado militarmente y ha renunciado a su única moneda de cambio con Israel al liberar a los rehenes. Pero el grupo militante islámico sigue intacto y eventualmente podría reconstruirse si hay un período prolongado de calma.

Netanyahu reiteró que Israel continuaría con su desmilitarización de Hamas después de que los rehenes sean devueltos.

"Hamas aceptó el acuerdo solo cuando sintió que la espada estaba en su cuello, y todavía está en su cuello", dijo Netanyahu el viernes cuando Israel comenzó a retirar sus tropas.

Trump quiere expandir los Acuerdos de Abraham

Gran parte de Gaza ha quedado reducida a escombros y se espera que la reconstrucción lleve años. Los aproximadamente 2 millones de residentes del territorio continúan luchando en condiciones desesperadas.

Según el acuerdo, Israel acordó reabrir cinco cruces fronterizos, lo que ayudará a facilitar el flujo de alimentos y otros suministros a Gaza, partes de las cuales están experimentando hambruna.

Trump también está estableciendo un centro de coordinación cívico-militar liderado por Estados Unidos en Israel para ayudar a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad a Gaza.

Aproximadamente 200 soldados estadounidenses ayudarán a apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego como parte de un equipo que incluye naciones amigas, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado. Las tropas estadounidenses no serán enviadas a Gaza, dijo el almirante Brad Cooper, comandante militar de Estados Unidos para la región, en una publicación en las redes sociales el sábado.

La Casa Blanca ha señalado que Trump está buscando volver rápidamente la atención a la construcción de un esfuerzo de primer mandato conocido como los Acuerdos de Abraham, que forjaron lazos diplomáticos y comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos.

Un acuerdo permanente en Gaza ayudaría a allanar el camino para que Trump comience conversaciones con Arabia Saudita e Indonesia, el país musulmán más poblado, hacia la normalización de los lazos con Israel, según un alto funcionario de la administración Trump que informó a los periodistas bajo condición de anonimato.

Tal acuerdo con Arabia Saudita, el estado árabe más poderoso y rico, tiene el potencial de remodelar la región e impulsar la posición de Israel de manera histórica.

Pero negociar un acuerdo de este tipo sigue siendo un trabajo pesado, ya que el reino ha dicho que no reconocerá oficialmente a Israel antes de una resolución del conflicto israelí-palestino.