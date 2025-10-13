Trump pide a parlamento israelí un indulto para Netanyahu por caso de corrupción

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el lunes en el Parlamento israelí un indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado en tres casos distintos por corrupción.

En uno de ellos, Netanyahu y su esposa están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos.

"Cigarros y champán, ¿a quién le preocupa eso?", bromeó Trump ante los parlamentarios. "Tengo una idea, señor presidente", dijo a su homólogo israelí Isaac Herzog. "¿Por qué no le da un indulto?", agregó.

"Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente resulta que me gusta este caballero que está allí", afirmó señalando a Netanyahu.

El primer ministro ha negado repetidamente cualquier mala práctica en los tres casos en su contra, que sus seguidores consideran motivados políticamente.

Además del escándalo de los regalos, Netanyahu está acusado de negociar una cobertura más favorable de dos medios israelíes en los otros casos.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscan debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que terminaron con el estallido de la guerra en Gaza provocada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.