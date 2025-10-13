Nueva Jersey declara estado de emergencia ante la proximidad del huracán del noreste

Un temporal del nordeste azotó la costa este el domingo, arrasando carreteras y provocando retrasos en los viajes aéreos mientras áreas densamente pobladas del noreste se preparaban para lluvias excesivas, vientos fuertes e inundaciones costeras.

“Los mayores efectos serán las posibles inundaciones costeras, especialmente en áreas desde el noreste de Carolina del Norte hacia el norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”, dijo el meteorólogo Bob Oravec del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

También se pronosticaron fuertes lluvias para el sureste de Nueva Inglaterra, el área de la ciudad de Nueva York y algunas han caído en sectores costeros más abajo de la costa, dijo Oravec.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, una zona que ha sufrido importantes daños por tormentas esta temporada, el agua del océano comenzaba a cruzar la autopista 12 a la altura de un motel cerca de Buxton, según publicó en línea el domingo la Oficina del Sheriff del Condado de Dare. La oficina instó a los viajeros a ser precavidos y avisó a los propietarios ante la proximidad de la marea alta.

Hubo varios cierres de carreteras en Myrtle Beach, Carolina del Sur, debido a que las fuertes lluvias abrumaron el sistema de aguas pluviales de la ciudad.

“Por favor, manténgase a salvo y quédese en casa, si es posible”, publicaron los funcionarios de Myrtle Beach en Facebook.

Todo Nueva Jersey ha estado en estado de emergencia desde el sábado por la noche. Se espera que se prolongue hasta el lunes, lo que autoriza a los servicios de emergencia estatales a activarse según sea necesario. En Long Island, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, declaró el estado de emergencia el domingo debido a la posibilidad de que las altas olas del océano empujen agua hacia bahías y vías fluviales.

Se pronostica que en algunas partes del estado se registrarán inundaciones costeras de moderadas a graves, inundaciones repentinas tierra adentro, vientos de hasta 97 km/h (60 mph), hasta 13 cm (5 pulgadas) de lluvia y oleaje intenso, lo que podría causar erosión de las playas. Algunos voluntarios estaban colocando sacos de arena en las playas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación costera y vientos fuertes en la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur del condado de Westchester, al menos hasta la tarde del lunes. Las zonas costeras de los suburbios de Long Island podrían sufrir inundaciones, con hasta 8 centímetros (3 pulgadas) de lluvia y fuertes vientos, según el servicio meteorológico.

Ya el domingo por la mañana se registraron en la región ráfagas de viento de más de 48 kilómetros por hora.

Las empresas de servicios públicos de la zona han añadido más de 1.600 trabajadores para responder a la tormenta.

“Con las fuertes advertencias de vientos y riesgos de inundaciones, mantenerse alerta, vigilante y tomar medidas de preparación es crucial para la seguridad de todos”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

Se anunciaron algunos retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos desde Washington, DC a Boston.

Se esperaba que la tormenta se alejara el lunes por la noche.

También el domingo, las alertas de vientos fuertes se mantuvieron vigentes en algunas partes de Alaska, mientras los remanentes del tifón Halong seguían avanzando hacia la costa oeste del estado. La tormenta se dirigía más al este de lo previsto, impulsando los vientos más fuertes tierra adentro y reduciendo el riesgo de niveles récord de agua en Norton Sound, según el Servicio Meteorológico Nacional.