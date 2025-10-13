Fuertes lluvias por la DANA "Alice" en España azotan la costa mediterránea y dejan inundaciones

Las lluvias torrenciales por el temporal bautizado como Alice en la costa mediterránea española han provocado este domingo inundaciones en algunas zonas de Cataluña y Valencia que han dejado a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmuebles, cortes de carreteras y del servicio de tren.

Oriol Corbella, inspector de los bomberos del gobierno catalán (la Generalitat), señaló que no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua, pero han recibido esta noche 164 avisos desde la comarca de Montsià, en la provincia de Tarragona, 164 avisos por acumulación de agua, inundaciones en bajos, personas atrapadas en coches y afectaciones en la vía pública.

Además, la dana Alice -que es el primer fuerte temporal con nombre en España- que azota esta semana la costa mediterránea ha provocado este domingo cortes en la autopista que atraviesa del norte al sur el este español y también ha obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia, lo que ha afectado a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.

Las tormentas afectan además de a Cataluña, a Baleares y la Comunidad Valenciana, donde en algunas zonas se han registrado acumulados cercanos a los 300 por l/m2, y que han vuelto a provocar retrasos en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza, en el archipiélago balear, donde se han trasladado 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En algunas zonas de la comunidad valenciana, epicentro de la DANA que el año pasado, a finales de octubre, dejó más de 200 muertos por inundaciones por las lluvias torrenciales, también han quedado inundadas calles, bajos y garajes, con acumulaciones de 110 litros por metro cuadrado en una hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantuvo este domingo la alerta roja por lluvias en zonas de Tarragona, y mantiene para este lunes alerta naranja en el litoral valenciano y en Ibiza y amarillo en el interior y en Cataluña