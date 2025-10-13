No vamos a descansar hasta que los 48 hayan regresado: Israel espera rehenes sin vida que siguen en Gaza

Este lunes volvieron a casa tras poco más de dos años de secuestro, 20 rehenes israelíes raptados por Hamás el 7 de octubre de 2023, pero la promesa de Israel es que todos retornen a casa y nadie se quede atrás.

“Volvieron a Israel y nosotros no vamos a descansar hasta que los 48 rehenes hayan regresado a Israel, porque aparte de estos 20, otros 28 están sin vida dentro de la Franja de Gaza, cada rehén vivo o muerto vuelve a casa, es nuestra promesa y la vamos a cumplir”, precisó el vocero de las Fuerzas de Defensas de Israel para la prensa hispanohablante, Roni Kaplan, al conversar con LISTÍN DIARIO.

Kaplan precisó que la vuelta de los 28 rehenes sin vida es parte de un deber moral como Estado y que una vez recibidos los cadáveres, el Instituto de Medicina Forense israelí va a realizar las autopsias, identificarlos, informar a las familias y sepultarlos con el máximo honor.

Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensas de IsraelJuan Eduardo Thomas

“Traerlos de vuelta incluso después de su muerte refleja la forma en que nosotros vemos el mundo, nadie se queda atrás, nadie se queda atrás, el acuerdo obliga a Hamás a devolver a todos los rehenes, vivos o fallecidos sin excepción”, manifestó Kaplan.

El vocero señaló que la perdida de estos compatriotas es “una herida en el alma de nuestra nación”, por lo que serán enterrados con el máximo honor militar una vez lleguen a Israel.

El acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún se encuentra en fase inicial y se espera que en los próximos días continúen las entregas de los 28 rehenes sin vida restantes.

Asimismo, como parte del acuerdo, Israel debe excarcelar prisioneros palestinos, de los cuales liberó cerca de 2,000 hasta primeras horas de este lunes, de los que 250 cumplían condenas por delitos relacionados a terrorismo.

Roni Kaplan manifestó que las fuerzas militares israelíes se encuentran “absolutamente comprometidos” con el acuerdo mientras Hamás lo siga cumpliendo, por lo que se irán retirando conforma a las directrices políticas recibidas.

“En este momento nosotros estamos en lo que es la línea amarilla dentro de la Franja de Gaza, nuestras fuerzas mantienen posiciones defensivas a lo largo de esta línea y en este momento la seguridad de nuestras tropas sigue siendo nuestra prioridad máxima”, agregó.

Aunque no precisó con exactitud la cantidad de efectivos dispersos en la denominada línea amarilla, manifestó que cuentan con la cantidad necesaria para garantizar la seguridad y que han pedido a civiles de Gaza mantenerse alejados de las zonas de operación por seguridad.

“Le hemos pedido también a los civiles en Gaza mantenerse alejados de las zonas de operación, por su propia seguridad y este alto al fuego fue posible también a la presión militar precisa y sostenida sobre el grupo terrorista Hamas”, dijo.