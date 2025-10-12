Voraz incendio en Lima, Perú, deja más de 200 afectados

El incendio que se produjo la tarde del sábado en el asentamiento humano Virgen del Buen Pastor, en el sur de Lima, dejó más de 200 personas afectadas que tuvieron que dormir en un pabellón municipal y algunas de ellas en la calle, pues no había suficiente espacio para todas, informaron fuentes oficiales este domingo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) explicó en un comunicado que más de 30 unidades del cuerpo de bomberos lograron extinguir el fuego durante la noche del sábado, que dejó unas 100 viviendas afectadas y algunos heridos leves en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) realizó la atención médica a 13 personas lesionadas, que fueron dadas de alta, y tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora.

"Ya se controló el incendio y ahora son las medidas: dónde van a dormir las personas, ropa, alimentación por los próximos días", dijo a medios locales el presidente interino de Perú, José Jerí, quien se desplazó al lugar de la emergencia la noche del sábado.

Incendio en Lima, PerúFuente externa

Destacó "la respuesta inmediata" de todas las instituciones y afirmó que "sea el lugar que sea, tenemos que estar presentes ahí como Estado, liderando y estando acá con la gente".

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, explicó que habilitaron 30 tiendas de campaña en un centro deportivo, pero no fue suficiente y dijo que ya se están habilitando 30 más.

"Hemos iniciado con 30 carpas, pero hay 60 que están disponibles. El tema es que aquí, en este que hemos denominado albergue, ya están casi a tope y estas están además albergando a más de 200 personas, pero las otras carpas están también disponibles y en las próximas horas se dispondrá qué hacer con las demás que son como 30 adicionales para coberturar a 200 personas más", señaló.

El Indeci explicó en un comunicado que el personal de la Dirección Desconcentrada de Lima y Callao de este organismo brinda apoyo y asistencia técnica a la Municipalidad de Lima para fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

Además, miembros del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres se trasladaron a la zona afectada para brindar el asesoramiento técnico y operativo a las autoridades locales para la atención del incendio.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trasladó personal a Pamplona Alta a fin de identificar a la población vulnerable y brindarle el soporte socioemocional respectivo.

También, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) señaló que sus brigadas permanecen en la zona del incendio para coordinar el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento manifestó que con apoyo de maquinaria pesada se continúan con los trabajos de limpieza y remoción de escombros.

El fuego se originó en el asentamiento humano Virgen del Buen Pastor, en la zona de Pamplona Alta del distrito San Juan de Miraflores alrededor de las 17:30 hora local del sábado (22.30 hora GMT) y el fuego afectó a una fábrica de pirotecnia, lo que ocasionó que estallaran fuegos artificiales.