Sistema de reconocimiento facial de aves por IA mejora en China el seguimiento migratorio

Un sistema de reconocimiento facial de aves mediante el uso de inteligencia artificial (IA) ha permitido en la provincia china de Yunnan (centro-sur) mejorar la obtención de datos sobre los movimientos migratorios de especies como las gaviotas de cabeza negra.

La iniciativa se ha puesto en marcha en la capital provincial, Kunming, conocida como la "ciudad de la primavera" y destino anual durante el invierno de millones de aves a las que este año esperan en el lago Dianchi cámaras de alta definición y drones para documentar su llegada y estancia, recoge el diario estatal Global Times.

El Instituto de Investigación de la Meseta y Lago de Dianchi es el impulsor del proyecto, iniciado en 2022 y que registra los días de llegada de las bandadas y el número de ejemplares que las integran, lo que proporciona datos importantes para la investigación del fenómeno migratorio.

Plumas y pico, rasgos únicos

El plumaje, el tamaño del cuerpo y la forma del pico se emplean como señas de identidad únicas de cada ejemplar para así identificar en tiempo real a las aves y las especies a las que pertenecen, contar el número de miembros de la bandada y hacer un seguimiento de sus rutas de vuelo.

"El seguimiento manual de esta misma área requería al menos a dos científicos durante un día entero, pero ahora la inteligencia artificial lleva a cabo el mismo trabajo en pocas horas y con una exactitud del 90 %, a la vez que registra información sobre el comportamiento de las aves como su alimentación y el anidamiento", señaló el subdirector del Instituto, Pan Min.

Además, el empleo de tecnología minimiza la intervención humana, que puede alterar el comportamiento de las aves, y brinda una información crucial para valorar la salud ecológica y los niveles de biodiversidad de los humedales, según Zhang Zhizhong, ingeniero de la institución.

Otro de los avances empleados en Kunming son los sistemas de reconocimiento acústico, algo que ayuda a identificar especies nocturnas como la hurraca o el martinete través de sus graznidos.

Tras la iniciativa pionera del lago Dianchi, otras regiones chinas han comenzado a emplear también la IA para el seguimiento de aves, entre ellos el Parque Nacional de Shuangguihu (suroeste) o la Reserva Natural del Delta del río Amarillo, en la provincia oriental de Shandong.