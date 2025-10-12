Lluvias en México dejan más de 44 muertos; socorristas buscan abrir carreteras

Los muertos por las lluvias en México aumentaron a 44 luego de que este domingo el gobierno confirmó tres fallecimientos más, mientras socorristas civiles y militares batallan por abrir carreteras para llegar a comunidades incomunicadas.

Los estados de Hidalgo, Puebla (centro) y Veracruz (este) concentran el mayor número de víctimas y daños materiales, detalló un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal.

Estos distritos comparten una amplia zona de la Sierra Madre Oriental, afectada por un sistema tropical del Golfo de México que desató intensas lluvias desde el jueves pasado en pleno fin de una intensa temporada húmeda.

Vecinos caminan frente a la estación de autobuses dañada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el sábado 11 de octubre de 2025. (Foto AP/Felix Marquez)Felix Marquez

El gobierno "acelera los trabajos de atención y recuperación en zonas afectadas por las lluvias", señaló el comunicado de Seguridad.

La nubosidad finalmente se disipaba este domingo, lo que permitió redoblar esfuerzos para abrir numerosos caminos enclavados en la montaña y que mantener incomunicadas a decenas de pequeñas poblaciones.

Trabajadores de la empresa estatal de energía también buscaban restablecer el fluido eléctrico.

Personas saquean un supermercado dañado por fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el sábado 11 de octubre de 2025. (Foto AP/Felix Marquez)AP

La AFP recorrió zonas del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, puerta de entrada hacia caseríos serranos a los que es imposible acceder por derrumbes y graduales en escarpadas carreteras y caminos rurales.

Numerosos pobladores caminan kilómetros en ambos sentidos, unos quieren internarse en la montaña para saber de los suyos y otros bajan para buscar alimentos y medicinas.

"Salimos por motivos de salud (...) además de que no hay alimentos o (los comerciantes) se aprovechan de la situación y suben los precios", dijo a la AFP Giovani, de 28 años, vecino de la zona y que prefiere omitir su apellido.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su cuenta de la red social X que este domingo visitará la zona de desastre.