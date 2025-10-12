Un antiguo artefacto romano perdido hace mucho tiempo reaparece en un patio trasero de Nueva Orleans

Una familia de Nueva Orleans que limpiaba su patio trasero cubierto de maleza hizo un hallazgo extremadamente inusual: bajo la maleza había una misteriosa placa de mármol con caracteres latín que incluían la frase "espíritus de los muertos".

“El hecho de que estuviera en latín nos hizo reflexionar, ¿verdad?”, dijo Daniella Santoro, antropóloga de la Universidad de Tulane. “Ves algo así y dices: 'Bueno, esto no es algo común'”.

Intrigada y ligeramente alarmada, Santoro contactó a su colega arqueóloga clásica Susann Lusnia, quien rápidamente se dio cuenta de que la losa era la lápida de 1,900 años de antigüedad de un marinero romano llamado Sextus Congenius Verus.

“Cuando vi por primera vez la imagen que me envió Daniella, realmente sentí un escalofrío en la espalda porque me quedé atónita”, dijo Lusnia.

Investigaciones posteriores realizadas por Lusnia revelaron que la tablilla había estado desaparecida de un museo italiano durante décadas.

Sexto Congenio Vero falleció a los 42 años, por causas desconocidas, tras servir durante más de dos décadas en la armada imperial a bordo de un barco que llevaba el nombre de Asclepio, dios grecorromano de la medicina. La lápida describe al marinero como "muy merecedor" y fue encargada por dos personas descritas como sus "herederos", quienes probablemente eran compañeros de tripulación, ya que los militares romanos no podían contraer matrimonio en aquella época, según Lusnia.

La placa se encontraba en un antiguo cementerio con unas 20 tumbas de militares, hallada en la década de 1860 en Civitavecchia, una localidad costera del noroeste de Italia, a unos 48 kilómetros de Roma. Su texto se registró en 1910 e incluyó en un catálogo de inscripciones en latín, donde se indicaba que se desconocía su paradero.

La placa se documentó posteriormente en el Museo Arqueológico Nacional de Civitavecchia antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el museo quedó prácticamente destruido durante los bombardeos aliados y su reconstrucción tardó varias décadas, según Lusnia. El personal del museo confirmó a Lusnia que la placa llevaba décadas desaparecida. Sus medidas registradas —0,09 metros cuadrados (1 pie cuadrado) y 2,5 centímetros (1 pulgada) de grosor— coincidían con el tamaño de la placa hallada en el patio trasero de Santoro.

“No se puede tener mejor ADN que ese”, dijo Lusnia.

Dijo que el FBI está en conversaciones con las autoridades italianas para repatriar la tableta. Un portavoz del FBI indicó que la agencia no pudo responder a las solicitudes de comentarios durante el cierre gubernamental.

Un giro final a la historia sugiere cómo llegó la tableta a Nueva Orleans.

Cuando comenzaron a circular noticias sobre el hallazgo en los medios esta semana, Erin Scott O'Brien afirma que su exmarido la llamó y le dijo que viera las noticias. Reconoció de inmediato el trozo de mármol, que siempre había considerado una "obra de arte espectacular". Lo habían usado como decoración de jardín y luego lo olvidaron antes de vender la casa a Santoro en 2018.

“Ninguno sabía qué era”, dijo O'Brien. “Estábamos viendo el video, como en shock”.

O'Brien dijo que recibió la tableta de sus abuelos, una mujer italiana y nativa de Nueva Orleans que estaba destinada en el país durante la Segunda Guerra Mundial.

Quizás nadie estaría más emocionado por el redescubrimiento de la tablilla que el propio Sexto. Las lápidas eran importantes en la cultura romana para preservar los legados, incluso de los ciudadanos comunes, afirmó Lusnia.

“Ahora se habla mucho de Sexto Congenio Vero”, dijo Lusnia. “Si hay una vida después de la muerte y él está en ella y la conoce, se alegra mucho porque eso es lo que un romano desea: ser recordado para siempre”.