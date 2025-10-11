Trump ordena al Pentágono utilizar "fondos disponibles" para garantizar que tropas reciban su pago

El presidente Donald Trump dijo el sábado que ha ordenado al Departamento de Defensa que utilice “todos los fondos disponibles” para garantizar que las tropas estadounidenses reciban su pago el miércoles a pesar del cierre del gobierno.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que estaba actuando porque “nuestras valientes tropas perderán los cheques de pago que les corresponden legítimamente el 15 de octubre”.

La acción del presidente republicano elimina uno de los puntos de presión que podrían haber obligado al Congreso a actuar, probablemente garantizando que el cierre —ya en su undécimo día y contando— se extienda a una tercera semana y posiblemente más. Sin embargo, no parece que se vaya a tomar una medida similar para los empleados federales, miles de los cuales están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca inició ese proceso el viernes.

Trump culpó a los demócratas y afirmó que ejercía su autoridad como comandante en jefe para ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, "utilizar todos los fondos disponibles para pagar a nuestras tropas el 15 de octubre". El presidente republicano añadió: "Hemos identificado fondos para lograrlo, y el secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas".

Los militares estadounidenses corrían el riesgo de no recibir su próximo sueldo el miércoles tras el cierre del gobierno el 1 de octubre, fecha de inicio del ciclo presupuestario federal. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 1,3 millones de militares en servicio activo, y la posibilidad de que las tropas se queden sin sueldo ha sido un punto central cuando los legisladores en el Capitolio han debatido el impacto negativo del cierre.

Trump no especificó de dónde obtendrá el dinero, pero probablemente se financiará con los miles de millones de dólares que se inyectaron al Departamento de Defensa en virtud de la gran ley de recortes de impuestos y gastos que firmó en verano. La Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que tal medida era posible.

“La Administración también podría decidir utilizar los fondos obligatorios previstos en la Ley de Reconciliación de 2025 u otras fuentes de fondos obligatorios para continuar las actividades financiadas por esas asignaciones directas en varias agencias”, dijo la CBO.

La CBO citó al Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto entre los departamentos que recibieron fondos específicos bajo la ley.

Parte del dinero del Pentágono “podría usarse para pagar al personal en servicio activo durante un cierre, reduciendo así el número de trabajadores exceptuados que recibirían una compensación retrasada”, escribió la CBO en una carta en respuesta a las preguntas planteadas por la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico para obtener detalles sobre el anuncio del presidente.