Erradicar el hambre en Latinoamérica: una meta posible que requiere voluntad política

La erradicación del hambre en América Latina y el Caribe, una región líder en producción de alimentos, es una meta posible que requiere de voluntad política para hacer las inversiones necesarias, indica un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el informe, tomando en cuenta las líneas de pobreza nacionales, para erradicar el hambre el 70 % de los países de Latinoamérica y el Caribe necesitan invertir menos del 1 % de su Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo que ya gastan en sus programas actuales en combate a la pobreza.

El restante 30 % (8 países) necesitan invertir un promedio del 3,59 % del PIB, incluido Haití que es el caso más dramático (13 % del PIB), según los datos del informe '¿Cuánto costaría eliminar el hambre en América Latina y el Caribe? Un enfoque simple para estimar las transferencias necesarias', elaborado por el investigador del IICA, Eugenio Díaz-Bonilla, y la investigadora del FMI, Tewodaj Mogues.

"Muchos países en América Latina y el Caribe, no todos, podrían eliminar el hambre a un costo adicional relativamente bajo", dijo Díaz-Bonilla durante la presentación del informe, quien agregó que dos posibilidades de financiamiento son una mejor focalización de lo que ya se está gastando o una reasignación de subsidios regresivos, pero aclaró que los cálculos pueden ser actualizados por cada país de acuerdo a sus objetivos y necesidades.

El informe indica que en la región hay 44 millones de personas que sufren hambre. Hay 2 países con una prevalencia del hambre de al menos un 20 %, entre ellos Haití; en 5 países es de entre un 10 % y un 20 %; en 10 naciones es de entre un 5 % y un 10 %; en 15 el número es de entre un 2,5 % y un 5 %, y en 2 es de menos del 2,5 %.

El director general del IICA, Manuel Otero, resaltó que "sin agricultura no puede haber seguridad alimentaria y el hambre tiene una altísima correlación con la inseguridad alimentaria crónica", por lo que hizo un llamado a los países a hacer un "esfuerzo de voluntad política" para articular mejor el trabajo entre los ministerios de Agricultura y los de finanzas en la región.

Datos del IICA indican que 1 de cada 4 toneladas de alimentos en el comercio internacional provienen de Latinoamérica y el Caribe, lo que demuestra que en la región hay disponibilidad de alimentos para atacar el hambre.

El informe señala que en la región hay un 26 % de exceso de calorías mínimas per cápita y que, aunque el hambre es el problema más señalado con unas 44 millones de personas que sufren esa condición en la región, hay otro a nivel nutricional que también es urgente enfrentar como lo es la obesidad que afecta a unos 141 millones de personas.

Además, 182 millones de personas no tienen ingresos adecuados para adquirir una dieta saludable.

El estudio fue presentado en una sesión del Consejo Asesor del IICA para la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios, en la que también participó la exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Carolina Trivelli.

"Es posible que acabemos con el hambre de manera directa. No es un problema de disponibilidad sino de acceso económico a los alimentos. A las familias no les alcanza para adquirir la canasta básica", declaró Trivelli.