Alto mando militar de EEUU visita Gaza y reafirma que no habrá despliegue de tropas

El jefe del comando central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) dijo el sábado que visitó Gaza para abordar la estabilización del enclave tras el inicio del alto fuego entre Israel y Hamás, e insistió en que no se desplegarán tropas estadounidenses en dicho territorio palestino.

El almirante Brad Cooper escribió en X que acababa de regresar de un viaje a Gaza para hablar de la creación de un "centro de coordinación cívico-militar" dirigido por el Centcom, que "apoyará la estabilización del conflicto".

Un despliegue inicial de 200 militares estadounidenses comenzó a llegar a Israel para ayudar a supervisar el alto el fuego en Gaza, según el plan de paz del presidente Donald Trump.

El ejército estadounidense coordinará un grupo de trabajo multinacional que se desplegará en Gaza y probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

"Los hijos e hijas de Estados Unidos que visten el uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Oriente Medio en apoyo a las instrucciones del comandante en jefe en este momento histórico", escribió Cooper en X.

Cooper fue nombrado a principios de agosto para dirigir el Centcom, el comando militar estadounidense responsable del Oriente Medio.