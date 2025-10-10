Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estados unidos 

Trump dice que María Corina Machado fue "muy amable" al llamarlo y dedicarle el Nobel de la Paz

Trump aseveró que Machado lo llamó y le dijo que merecia el premio en su honor. 

"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó el republicano.

Agencia EFEWashington, EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que el mandatario republicano también aspiraba.

"La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías﻿, una cosa muy amable de su parte", dijo Trump en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

