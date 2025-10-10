Harry y Meghan invitan familias a combatir contra prácticas depredadoras en las redes sociales

El príncipe Harry y Meghan instaron a los padres a oponerse a las empresas de redes sociales que, según ellos, atraen a los niños con algoritmos depredadores diseñados para explotar sus datos en medio de la "explosión de inteligencia artificial no regulada".

“Como tantos padres, pensamos constantemente en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología y, al mismo tiempo, protegernos de sus peligros”, dijo Meghan el jueves por la noche en Spring Studios en Manhattan, cuando la pareja fue nombrada Humanitaria del Año por la organización sin fines de lucro Project Healthy Minds. “Y esa esperanzadora intención de separarse se está volviendo rápidamente imposible”.

Para recalcar este punto, el duque y la duquesa de Sussex citaron una investigación de ParentsTogether. El personal del grupo de defensa, haciéndose pasar por niños, reportó experimentar una interacción perjudicial cada cinco minutos que pasaban con un chatbot de inteligencia artificial en la aplicación Character.AI.

“Este no fue contenido creado por un tercero. Se trataba de los propios chatbots de las empresas, trabajando para impulsar sus propias políticas internas depravadas”, dijo el príncipe Harry. “Pero esto es lo que nos da esperanza: estas familias no enfrentan esto solas”.

Sus comentarios se produjeron en la gala anual del Proyecto Mentes Saludables, una organización tecnológica sin fines de lucro impulsada por la generación millennial y la generación Z que gestiona un mercado en línea gratuito cuyo objetivo es conectar a los pacientes con la atención de salud mental que buscan. Para multiplicar el movimiento de familias que luchan por la seguridad en línea, la pareja también anunció el jueves que la Red de Padres de su fundación unirá fuerzas con ParentsTogether.

La directora ejecutiva de ParentsTogether, Ailen Arreaza, describió su esfuerzo como “una pelea de David contra Goliat”.

“Nos enfrentamos a estas empresas multimillonarias que intentan activamente que nuestros hijos se vuelvan adictos”, declaró Arreaza el viernes en el Festival del Día Mundial de la Salud Mental del Proyecto Mentes Saludables. “Por eso, nos esforzamos por desestigmatizar la vergüenza y la culpa que puedan sentir los padres”.

El Duque y la Duquesa han hecho de la salud mental juvenil un pilar fundamental de su labor filantrópica desde que fundaron la Fundación Archewell en 2020, tras dejar de ser miembros de la realeza en activo . A través de su comunidad de familias que han sufrido daños en línea y el apoyo a organizaciones lideradas por jóvenes que impulsan la tecnología responsable, la organización sin fines de lucro trabaja para que los espacios digitales sean más seguros.

Desde entonces, su impulso se ha ampliado para no sólo destacar los daños de las redes sociales, sino también destacar las características de diseño de las plataformas que, según ellos, amplifican el contenido dañino.

En un panel del Festival del Día Mundial de la Salud Mental presentado por la Fundación Archewell, los jóvenes describieron cómo creen que la falta de regulaciones los expone a espacios en línea listos para capitalizar sus necesidades emocionales y dificultades para autorregularse.

Una defensora adolescente dijo que desarrolló un trastorno alimentario cuando el algoritmo de TikTok publicó videos de recetas para bajar de peso en su página "Para ti" con desplazamiento infinito.

“Cuando hablamos de las redes sociales y de cómo los jóvenes dependen de ellas, también debemos abordar: ¿cómo podemos abordar estas necesidades en persona para que reciban el mismo apoyo que necesitan?”, dijo la asistente de investigación de Hopelab, Jayla Stokesberry.

El príncipe Harry ya ha insistido en la necesidad de exigir responsabilidades a las poderosas empresas de redes sociales. El año pasado advirtió que los jóvenes están experimentando una "epidemia" de ansiedad, depresión y aislamiento social a causa de experiencias negativas en línea.

Según numerosos estudios , existen pocas medidas de protección para mitigar la exposición de los niños a contenidos inapropiados para su edad, como la pornografía y la violencia en las redes sociales, donde también se enfrentan al acoso cibernético y al acoso sexual.

El asunto también podría considerarse personal para la pareja. Meghan ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental debido a lo que describe como las intensas presiones de la familia real y los ataques de la prensa sensacionalista. La vida personal de Harry ha sido objeto de numerosos reportajes sensacionalistas, incluyendo escuchas telefónicas y vigilancia selectiva.

Los “creadores de cultura” como el príncipe Harry y Meghan son voces importantes en las conversaciones sobre salud mental porque inspiran a sus enormes audiencias a buscar atención, según el director ejecutivo de Project Healthy Minds, Phil Schermer.

Pero Schermer enfatizó que "el momento de inspiración es fugaz" y es importante que las celebridades tomen el paso adicional de asociarse con organizaciones confiables que realmente puedan brindar atención.

Señaló como ejemplo a Carson Daly, presentador de la gala y presentador de la NBC. Daly habló abiertamente sobre su propia ansiedad en antena tras leer un ensayo de 2018 del campeón de la NBA Kevin Love sobre un ataque de pánico durante un partido.

Daly, miembro de la junta directiva de Project Healthy Minds, dijo que la salud mental es ahora el tema más común que surge cuando los fanáticos lo reconocen en público.

“Pensé: 'Quiero arriesgarme a todo' porque veo el poder que tiene contar mi historia; impulsa a muchas otras personas a contar la suya”, declaró Daly a Associated Press. “Y creo que ese proceso… así es como funciona la desestigmatización”.

El dinero recaudado el jueves por la noche ayudará a la organización sin fines de lucro a crear nuevos filtros que desglosan las opciones de atención según las aseguradoras de los usuarios y sus preferencias de servicios presenciales o de telesalud, según Schermer. Comparó estas funciones con las de sitios web de planificación de viajes como Expedia, que permiten a los viajeros elegir sus horarios, precios y aerolíneas preferidos.

Schermer dijo que tener un anfitrión reconocible en Daly también ayuda a "hacer que sea interesante hablar de tus emociones".

“No se trata solo de la ausencia de estigma”, dijo Schermer. “También se trata de la presencia de un sentimiento de orgullo: ser vulnerable, ser honesto, ser abierto, es en realidad tu mayor superpoder”.

Entre los homenajeados del jueves por la noche se encontraba Kalen Jackson, copropietaria y directora de marca de los Indianapolis Colts. La ejecutiva de la NFL, quien habla abiertamente sobre cómo lidiar con la ansiedad, ha mantenido el firme apoyo del equipo a la salud mental tras el fallecimiento de su padre y querido expropietario, Jim Irsay.

El Proyecto Mentes Saludables reconoció a Jackson con su primer Premio al Visionario Deportivo del Año, otorgado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell. Jackson lidera la iniciativa familiar "Kicking The Stigma", que concientiza sobre los trastornos de salud mental y busca ampliar el acceso a la atención médica en Indiana y el país.