La perdida de una mascota familiar puede ser una oportunidad de enseñar a los niños sobre la muerte

Perder una mascota es la primera vez que muchos niños se enfrentan a la muerte. Esta experiencia puede convertirse en una oportunidad para un profundo aprendizaje emocional e influir en cómo los jóvenes comprenden y procesan el duelo cuando son adultos, según psicólogos y especialistas en duelo por mascotas.

Por lo tanto, los padres y tutores desempeñan un papel importante cuando fallece una mascota. Además de ayudar a los niños a aceptar la dolorosa permanencia de la muerte, los cuidadores pueden guiarlos a través de un proceso de duelo saludable y sanador que les brinde las bases para afrontar una etapa inevitable de la vida.

“La gente se resiste a hablar de la muerte y el duelo, pero hay algo que está garantizado: todos vamos a morir. Necesitamos estar abiertos a hablar de ello”, dijo Deirdra Flavin, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para el Duelo Infantil.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al hablar con los niños sobre la muerte y apoyarlos ante la pérdida de una mascota.

Los niños reaccionan a la muerte de diferentes maneras

Dependiendo de su edad y sus circunstancias individuales, la capacidad de los niños para comprender el concepto de la muerte varía. La forma en que procesan el duelo, la duración del duelo y el impacto de la pérdida también son únicos en cada niño, al igual que en los adultos. Los expertos afirman que la tristeza, la ira y otras emociones abrumadoras asociadas con el duelo pueden ser más difíciles de manejar para los niños más pequeños, por lo que contar con apoyo es crucial.

Los psicólogos y los consejeros de duelo afirman que algunas personas sienten la angustia por la muerte de una mascota con la misma intensidad que la pérdida de cualquier otro ser querido, lo que refleja la potencial profundidad de los vínculos entre humanos y animales. En el caso de los niños, su relación con la mascota y si la muerte fue repentina o no son otros factores que pueden influir en las respuestas individuales.

Colleen Rolland, presidenta de la Asociación para la Pérdida y el Duelo de Mascotas, dice que los padres generalmente saben cuán intelectual y emocionalmente capaces son sus hijos para procesar la muerte.

Los niños de tan solo 4 años podrían haber estado expuestos a la muerte a través de cuentos de hadas y otras historias, pero podrían tener dificultades para comprender su carácter definitivo, dijo Rolland. Los niños mayores, que sabrán que su pérdida es para siempre, podrían necesitar más apoyo emocional de amigos y familiares, añadió.

Elizabeth Pérez dijo que aprendió rápidamente lo diferente que fue la forma en que sus tres hijos procesaron la muerte de su perra, Zoe, quien fue atropellada hace casi un año y medio delante de su segunda hija. Los otros dos niños estaban dentro de la casa familiar en Pullman, Washington.

“Carmen hablaba de cómo las imágenes se repetían una y otra vez en su cabeza, tenía pesadillas y no podía dormir”, dijo Pérez, añadiendo que su hija no ha vuelto a usar el vestido que llevaba ese día desde entonces.

Pérez recuerda que ella y su esposo pasaban mucho tiempo con Carmen, ahora de 11 años, y le preguntaban sobre sus sentimientos. Incluso su hija menor, que no vio el coche que atropelló a Zoe y fue la que menos tiempo pasó con la perra, todavía llora al recordar el accidente de abril de 2024.

“Fue muy difícil para toda la familia. Cada uno lo sentía de forma diferente y en momentos diferentes”, dijo Pérez. “Como padres, no nos sentíamos preparados”.

Utilizando un lenguaje claro y evitando eufemismos

Los expertos afirman que es importante ser honestos y usar un lenguaje claro al hablar sobre la muerte con los niños. Los adultos suelen tender a proteger a los niños con eufemismos, como que una mascota se durmió, se perdió o fue sacrificada.

“Eso puede ser alarmante para los niños y causarles mucha confusión y miedo. Por lo tanto, decir 'El pez se durmió' podría generarles preocupación al irse a dormir”, dijo Flavin. “Sobre todo con los niños más pequeños, porque son muy literales al expresarles las cosas”.

Cuando la hija de Leah Motz tenía 2 años, le dijo que su perro de 15 años, Izzy, había tenido una buena vida, pero que su cuerpo estaba dañado y no se recuperaría. Motz recordó que antes de llevarlo a sacrificar a su perro cerca de su casa en Renton, Washington, le explicó que iban a ayudar a Izzy a morir.

Apoyar a los niños a través de sentimientos profundos

A veces, a los adultos les cuesta reconocer el impacto que la pérdida de una mascota en lugar de una persona puede tener en los niños. Rolland afirma que el duelo infantil tiende a trivializarse en general, y que las personas muy dedicadas a sus mascotas pueden generar tanto estigma como compasión.

“Pero la pérdida de una mascota es una forma muy real de duelo”, dijo.

Raquel Halfond, psicóloga clínica licenciada en la Asociación Americana de Psicología, dice que el comportamiento de los niños a menudo indica cómo se sienten, incluso si no lo expresan verbalmente.

Quizás notes que tu hijo tiene más rabietas. De repente, cosas que antes le encantaban hacer ya no las quiere. Quizás empieza a negarse a ir a la escuela. Es muy normal tener estas rabietas durante un tiempo, dijo Halfond.

Otras señales a tener en cuenta incluyen tristeza inusual, lágrimas, ira e incluso silencio, dijo. La respuesta emocional de un niño suele ser independiente de su disposición a hablar sobre la muerte, pero añadió que podría ser el momento de buscar ayuda profesional si sus emociones o comportamiento afectan su capacidad de funcionar.

Está bien que los adultos lloren junto a los niños

Al igual que en otras situaciones o etapas del desarrollo, los niños suelen aprender a manejar el duelo observando a sus cuidadores. La forma en que los adultos reaccionan ante la pérdida probablemente sirva de ejemplo para sus hijos.

“Los padres o cuidadores deben tener confianza en cómo afrontan la pérdida de una mascota”, dijo Rolland, y agregó que los padres que no están familiarizados con el duelo o muestran comportamientos poco saludables podrían enseñar a los niños a actuar de la misma manera.

Dos perros de Meaghan Marr murieron en un suburbio al norte de Atlanta, cuando sus dos hijos eran pequeños. La primera en morir, Sadie, tenía problemas de salud persistentes, así que Marr pudo mantener conversaciones continuas y preparar a su hijo de 7 años y a su hija de 4.

“Mi hijo comprendió perfectamente lo que estaba pasando. Aunque mi hija estaba triste, no le llegó tan profundamente”, dijo Marr. Dijo que parecía que muchas de las emociones de los niños respondían a su propio duelo por una mascota a la que llama su "perro alma gemela".

Halfond aconseja a los padres que no oculten sus sentimientos a sus hijos.

Si te sientes triste, no hay problema en que tu hijo te vea así. De hecho, podría ser confuso si algo triste ocurre y no ve esa emoción reflejada en sus padres, dijo.

Deje espacio para el cierre y los recuerdos para toda la vida.

Una forma de ayudar a los niños a aceptar la muerte de una mascota es conmemorar las vidas de los compañeros fallecidos a través de actividades como recaudar dinero para animales necesitados, hacer dibujos, celebrar funerales o hacer las cosas que a sus mascotas les encantaba hacer.

Antes de que su perra Sadie muriera, Marr dijo que muchas de las conversaciones con sus hijos giraban en torno a que los perros no viven para siempre y que algún día irían al cielo. Lo difícil para ella fue explicarles que eso era cierto para todas las mascotas.

“Hablamos sobre si aún querían animales aunque no vayan a durar tanto como nosotros”, dijo. “Duele perderlos, pero te hacen la vida mucho mejor mientras están aquí”.