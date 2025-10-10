Luego de dimisión, Macrón nombra nuevamente a Lecornu como primer ministro en Francia

El presidente Emmanuel Macron nombró de nuevo este viernes como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya dimisión a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacude Francia desde 2024.

Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un "monje soldado", tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria con el fin de aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan sanear las endeudadas arcas públicas.

"Acepto, por deber, la misión que me confió el presidente", escribió en la red social X este hombre de confianza de Macron, pese a que aseguró el miércoles que "no corría detrás" del puesto.

El reto no es fácil. El adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Desde entonces, el Parlamento tumbó a dos primeros ministros --el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou--, cuando intentaban aprobar unos presupuestos.

La crisis se agravó el lunes con la dimisión de Lecornu, el tercer primer ministro en un año, apenas 14 horas después de desvelar un gabinete que creó malestar en el partido conservador Los Republicanos, su socio de gobierno.

Por encargo del presidente, consultó de nuevo con los partidos y aseguró a Macron que existía la posibilidad de nombrar a un nuevo gobierno, que garantizara cierta estabilidad y aprobara unas cuentas para 2026.

Una nueva reunión de más de dos horas este viernes entre Macron y la mayoría de líderes políticos confirmó que hay un "camino posible para tejer compromisos" y evitar un nuevo adelanto de las legislativas, indicó su entorno.

Censura y "carta blanca"

Sin embargo, se desconoce quiénes serán sus aliados en el gobierno y qué concesiones hará a las oposiciones para evitar su caída. Los partidos opositores expresaron su malestar por no obtener "ninguna respuesta" durante la reunión.

Tanto la extrema derecha como la izquierda radical, que no fueron invitados, ya amenazaron con censurar "este nuevo corte de mangas de un irresponsable ebrio de poder", en palabras del izquierdista Manuel Bompard.

Sobre la composición del gobierno, Lecornu aseguró que deberá encarnar la "renovación" y reiteró que sus miembros no deberán tener la ambición de presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no podrá concurrir Macron.

La advertencia no es baladí. La caída del último gobierno se produjo por las críticas a su composición por parte del líder de LR y ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien podría postularse en 2027.

Lecornu tendrá "carta blanca" tanto en la formación del gobierno como en las negociaciones con los partidos, indicó a AFP un allegado de un jefe de Estado cada vez más aislado y que enfrenta reclamos crecientes de dimisión.

"Todos los asuntos" evocados durante las consultas estarán abiertos al debate en el Parlamento, indicó el primer ministro, en una referencia velada a la impopular reforma de las pensiones que Macron impuso por decreto en 2023.

Esta referencia busca atraer a la oposición socialista, que reclamaba un debate sobre el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero estos ya advirtieron que no hay "ningún pacto" con Lecornu para salvarlo de una censura.

La principal misión del próximo gobierno será presentar rápidamente unas cuentas que recaben una mayoría en la Asamblea y permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115,6% del PIB.