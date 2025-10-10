Alertan que casi 6 millones de personas en Haití podrían sufrir desnutrición

Unas 5,7 millones de personas sufren desnutrición en Haití, país devastado por la violencia de las pandillas, una cifra que podría alcanzar los 6 millones en los próximos meses, según el informe Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) publicado el viernes.

De acuerdo con el estudio, el 51% de la población -es decir, 5,7 millones de personas- enfrenta inseguridad alimentaria.

Cerca de 1,9 millones de personas están en una situación de emergencia (nivel IPC 4) y 3,8 millones están en crisis (nivel IPC 3), según este sistema de monitoreo de la ONU.

Estas cifras son relativamente similares al último análisis de abril.

El informe, sin embargo, trae una buena noticia. Las 8.400 personas que estaban en el nivel 5, el más alto de penuria alimentaria en el IPC y equivalente a la hambruna, salieron de esa categoría gracias a un aumento específico de la ayuda humanitaria en campamentos de desplazados.

Sin embargo, "se espera un ligero deterioro de la situación" en los próximos meses, con una previsión de 5,91 millones de personas en inseguridad alimentaria para junio de 2026, advierte el IPC.

El país más pobre de América sufre desde hace tiempo la violencia de bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación se ha deteriorado aún más desde principios de 2024, cuando las pandillas obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar.

El país, que no ha celebrado elecciones desde 2016, está actualmente gobernado por un Consejo Presidencial de transición.