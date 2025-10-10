Asunción, Paraguay, será sede de los Juegos Panamericanos de 2031

La ciudad de Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, después de ganar por 28 votos a 24 a la candidatura brasileña Río-Niterói en la votación efectuada este viernes en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) realizada en Santiago de Chile.

La capital paraguaya, que cogerá el testigo de Lima 2027, acogerá por primera vez en la historia la cita continental y será el decimotercer país en organizar el mayor evento deportivo de América.

El presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, reconoció que el sueño de todos los paraguayos "se hace realidad" con esta elección. "Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca. Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante", indicó.

"Sé que a veces es muy difícil apretar el botoncito para apoyar a David, cuesta un poco más. Queremos asegurar siempre con Goliat, por eso estoy muy contento. Tuvimos una gran competencia y por eso se lo agradezco al presidente del Comité Olímpico Brasileño, Marcos La Porta. También se lo agradezco a todos mis amigos y en especial, a mi presidente, Santiago Peña", concluyó.