Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Conflicto Rusia y Ucrania

Ucrania ordena evacuación "obligatoria" de familias con niños en varias zonas de Kramatorsk

Las autoridades de Ucrania han ordenado este jueves la evacuación "obligatoria" de familias con niños de varias zonas aledañas a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, ante los "constantes" bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia.

Un voluntario lleva en brazos a una mujer durante su evacuación desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Jersón, Ucrania, el 9 de junio de 2023.

Un voluntario lleva en brazos a una mujer durante su evacuación desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Jersón, Ucrania, el 9 de junio de 2023.(AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Europa PressMadrid, España

Las autoridades de Ucrania han ordenado este jueves la evacuación "obligatoria" de familias con niños de varias zonas aledañas a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país, ante los "constantes" bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Rusia.

El Ayuntamiento de Kramatorsk ha detallado en un comunicado las áreas que se verán afectadas por esta nueva orden y donde corren peligro tanto los edificios de viviendas como otras instalaciones de infraestructura civil. En este sentido, han advertido de que brindar servicios esenciales es "prácticamente imposible" y los equipos de emergencia corren peligro también si acceden a estos lugares.

Las autoridades ya habían denunciado horas antes un ataque con drones y bombas contra áreas industriales y residenciales de Kramatorsk. Al menos un civil ha resultado herido por estos ataques, que se han saldado también con daños para unas cien viviendas.

Tags relacionados