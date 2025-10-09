Trump "restaura" el Día de Colón en EEUU y felicita a los italianos

El presidente estadounidense, Donald Trump, "proclamó" el Día de Cristóbal Colón el 13 de octubre, denominación que ya estaba vigente en EE.UU., y felicitó a los italianos a la par que arremetió contra el "borrado de la historia" que atribuye a la "izquierda radical".

"El Día de Colón; hemos vuelto, italianos", dijo Trump entre aplausos al firmar el documento tras su reunión de gabinete, en una referencia velada al reconocimiento dual del Día de los Pueblos Indígenas para esa misma jornada festiva por parte de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

El texto de la proclamación, enviado por la Casa Blanca, celebra el legado de Colón, a quien llama "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más galantes y visionarios que han caminado sobre la faz de la tierra", y ahonda en su historia.

Pero también acusa a la "izquierda radical" de dirigir contra Colón "una campaña vil y sin piedad para borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar nuestra herencia", y que ha "manchado su carácter", y cita también actos de vandalismo en los últimos años contra sus monumentos.

"Bajo mi liderazgo, esos días han terminado y nuestra nación ahora se quedará con una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano y cada ciudadano está eternamente endeudado con su incansable determinación", reza el texto.

Señalando el origen italiano de Colón, la proclamación destaca su expedición financiada por la Corona española a bordo de la Niña, la Pinta y la Santamaría para "descubrir una nueva ruta comercial a Asia, llevar gloria a España y divulgar el góspel de Jesucristo por tierras lejanas".

Tras llegar el 12 de octubre de 1492 a lo que hoy son las Bahamas y "plantar una majestuosa cruz", Colón abrió las fronteras del "Nuevo Mundo a Europa", y "preparó el camino al triunfo final de la civilización occidental menos de tres siglos después, el 4 de julio de 1776", nacimiento de Estados Unidos.

El texto finaliza con reconocimiento a los italoestadounidenses y su contribución a la cultura de EE.UU., aboga por fortalecer los lazos entre Italia y EE.UU. e insta a "observar este día con ceremonias y actividades apropiadas".

Aunque en Estados Unidos se celebra el 13 de octubre, en el resto de América se celebra el Día de la Raza o de la Hispanidad un día antes, el 12 de octubre.