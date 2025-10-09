Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Presidente egipcio invita a Trump a una ceremonia para celebrar el acuerdo sobre Gaza

En una llamada telefónica, al Sisi también le dijo a Trump que "merece el premio Nobel de la Paz"

La gente celebra en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 9 de octubre de 2025, tras el anuncio del nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza.

La gente celebra en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 9 de octubre de 2025, tras el anuncio del nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPEl Cairo, Egipto

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, invitó a su par estadounidense Donald Trump a participar en una ceremonia que tendrá lugar en Egipto para celebrar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

En una llamada telefónica, al Sisi también le dijo a Trump que "merece el premio Nobel de la Paz" por lograr un pacto para poner fin a más de dos años de guerra en Gaza.

La primera fase del acuerdo se firmó durante las negociaciones en Egipto, un mediador en el conflicto junto a Catar y Estados Unidos.

Tags relacionados