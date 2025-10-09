Presidente egipcio invita a Trump a una ceremonia para celebrar el acuerdo sobre Gaza

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, invitó a su par estadounidense Donald Trump a participar en una ceremonia que tendrá lugar en Egipto para celebrar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

En una llamada telefónica, al Sisi también le dijo a Trump que "merece el premio Nobel de la Paz" por lograr un pacto para poner fin a más de dos años de guerra en Gaza.

La primera fase del acuerdo se firmó durante las negociaciones en Egipto, un mediador en el conflicto junto a Catar y Estados Unidos.