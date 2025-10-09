Regresa La Niña, pero es débil y podría ser breve

La Niña, la contraparte más fría y a veces más costosa de El Niño, ha llegado para alterar el clima mundial, según informaron meteorólogos el jueves.

Este fenómeno meteorológico natural suele intensificar la temporada de huracanes en el Atlántico, pero está La Niña podría ser demasiado débil y fugaz como para causar problemas graves.

En Estados Unidos, La Niña suele provocar más precipitaciones, incluyendo posibles tormentas de nieve, en las zonas del norte y sequía invernal en el sur. Puede provocar lluvias más intensas en Indonesia, Filipinas, partes de Australia, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sureste de África.

También puede provocar sequías en Oriente Medio, el este de Argentina, el este de China, Corea y el sur de Japón, según meteorólogos.

Un fenómeno de La Niña ocurre cuando ciertas partes del Océano Pacífico Central se enfrían medio grado Celsius (0.9 grados Fahrenheit) en comparación con lo normal.

El mundo había estado cerca de un fenómeno similar este año, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) declaró el jueves que se han formado las condiciones de La Niña.

Sin embargo, es probable que no sea muy fuerte y que desaparezca en los próximos meses, según los pronósticos de modelos informáticos multifactoriales de la NOAA y la Universidad de Columbia, según Michelle L'Heureux, científica principal del equipo de la NOAA que estudia tanto La Niña como El Niño.

“Hay una probabilidad de tres sobre cuatro de que siga siendo un evento débil”, dijo L'Heureux en un correo electrónico. “Un evento más débil tiende a ejercer menos influencia en la circulación global, por lo que es posible que haya sorpresas en el futuro”.

Sorprendente ya describe la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, que se pronosticó más fuerte de lo normal, pero hasta el momento presenta una actividad ligeramente inferior a la media.

Tradicionalmente, durante un fenómeno de La Niña, la cizalladura del viento se debilita, lo que dificulta la formación y el fortalecimiento de los huracanes, lo que permite la formación de más tormentas y de mayor magnitud, especialmente a finales de año, como a finales de octubre y principios de noviembre, y en el Caribe, según Brian Tang, experto en huracanes de la Universidad de Albany.

Pero Brian McNoldy, quien estudia ciclones tropicales, aumento del nivel del mar y calor extremo en la Universidad de Miami, dijo que cree que este fenómeno de La Niña llega demasiado tarde y es demasiado poco como para poder hacer mucho.

Las condiciones, especialmente la cizalladura del viento, favorecen una mayor actividad huracanada, pero esto no está sucediendo y los modelos computacionales de largo alcance no muestran mucha formación para las próximas semanas, dijo el experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach.

El invierno del año pasado tuvo un fenómeno La Niña débil similar, pero todavía había algunas señales de su impacto, dijo L'Heureux.

Algunos estudios han demostrado que, en Estados Unidos, La Niña puede ser más costosa que su pariente más cálido, El Niño.

Un estudio económico de 1999 reveló que la sequía causada por La Niña le costó a la agricultura estadounidense entre 2,200 y 6,500 millones de dólares, una cifra muy superior a los 1,500 millones de dólares que costó El Niño.

Un fenómeno de La Niña frío no siempre es la versión más cara, pero a menudo es el caso, dijo el científico investigador Azhar Ehsan, quien dirige el programa de pronóstico de El Niño/La Niña de la Universidad de Columbia.